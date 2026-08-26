Se descontrolaron los bots libertarios y en las redes se burlan del Gobierno de Milei

La estrategia del Gobierno de Javier Milei para instalar su discurso en redes volvió a quedar en evidencia, luego de que cuentas automatizadas publicaran contenido favorable a la gestión mileísta con un error informático que dejó al descubierto una presunta granja de bots libertaria.

Durante las últimas horas, decenas de respuestas a publicaciones, entre ellas, las del cineasta liberal y Director de Realizaciones Audiovisuales de Presidencia, Santiago Oría, comenzaron a aparecer encabezadas por etiquetas numéricas como Reply1:, Reply3: o Reply7:. El fallo expuso la trastienda de una supuesta operación coordinada de propaganda digital.

Este tipo de problemas ocurre cuando quienes manejan una red de cuentas cargan en un sistema automatizado un listado de respuestas preescritas. Por una mala configuración del código, la herramienta termina publicando también la etiqueta del archivo junto con el texto, lo que deja en evidencia que las respuestas no fueron escritas por personas en tiempo real.

Los mensajes detectados replican de forma exacta el discurso del oficialismo: defensas a las medidas del Gobierno, críticas al kirchnerismo y lemas habituales de La Libertad Avanza. Este tipo de estrategia se denomina astroturfing, una maniobra que busca simular apoyo popular masivo y orgánico en las redes, inflar la conversación digital a favor del Ejecutivo y copar la sección de comentarios para condicionar la lectura de la opinión pública.

De “Caricias significativas” a los “Reply”

El insólito blooper de las redes libertarias no es nuevo en la política digital argentina. En la campaña para las PASO de 2019, la estrategia en redes del gobierno de Mauricio Macri sufrió un traspié similar cuando cientos de perfiles publicaron mensajes generados por un software de traducción literal, lo que inmortalizó la famosa e insólita frase “Caricia significativa desde Hurlingham”. En aquella oportunidad, el algoritmo tradujo de manera errónea expresiones del inglés como “big hug” para simular un afecto ciudadano que terminó convertido en meme.

En esta ocasión, la falla en la herramienta que gestiona las cuentas masivas dejó al descubierto el mismo mecanismo. Las aplicaciones de automatización reciben órdenes a través de bases de datos donde cada respuesta preescrita lleva un código identificador. Al ejecutar la publicación, el sistema no filtró la etiqueta técnica e imprimió la orden completa junto al texto político.

Al igual que sucedió durante el macrismo, un descuido de programación logró el efecto opuesto al deseado: en lugar de instalar una corriente de apoyo genuina y manipular la conversación pública, terminó exponiendo los engranajes y las grietas de la ingeniería de opinión en el entorno digital.