Sin regulación: PBA advierte que a las familias endeudas “les toman la casa por la fuerza”

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, hizo hincapié en la compleja situación que atraviesan cientos de familias endeudadas: “Va una familia, pide $200.000, a los quince días tiene que devolver el doble y quince días después tiene que volver un millón. Y si eso no pasa, en cinco o seis meses le toman la casa por la fuerza”, denunció. Actualmente, dicha realidad es negada por el propio presidente Javier Milei, quien entiende que "es un problema entre privados", y que "nadie les puso en revolver en la cabeza para tomar un préstamo".

En declaraciones a Infobae TV, el funcionario se refirió al fenómeno del endeudamiento y la usura en barrios populares. Lo que ocurre es que muchas familias recurren a prestamistas informales ante la imposibilidad de acceder al crédito formal. En esa situación de vulnerabilidad y precariedad, una familia, “pide $200.000, a los quince días tiene que devolver el doble y quince días después tiene que volver un millón”, detalló y agregó que “si eso no pasa, en cinco o seis meses le toman la casa por la fuerza”.

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PBA investigará a las billeteras virtuales

La semana pasada, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa, anunciaron que el gobierno provincial abrirá expedientes por las denuncias de usuarios endeudados con billeteras virtuales por acoso, hostigamiento e incumplimiento de las condiciones de Defensa al Consumidor por parte de las fintech.

Según informó Costa, las denuncias son contra "Mercado Libre y Mercado Pago, Naranja Digital, Ualá y Personal Pay, las más denunciadas por incumplimiento". El ministro contó que, "solamente en el primer semestre de este año", Defensa al Consumidor recibió más de 2.20 denuncias contra billeteras virtuales.

"Ya abrimos un expediente y una investigación a partir de las denuncias y acciones de oficio por parte de la dirección de Defensa al Consumidor con imputaciones vinculadas con las denuncias que estamos recibiendo: acoso y hostigamiento a familias sobreendeudadas por los préstamos personales que ofrecen, falta de información clara y precisa en las condiciones particulares de los préstamos, falta del botón de arrepentimiento visible, destacado y en el primer acceso. Y vamos a también pedir informes para que las empresas detallen los criterios con los que se imponen las tasas de interés", profundizó, antes de agregar que pedirán que se detalle "cuál es la composición real del costo financiero total".

"Ya la investigación y las acciones están en curso y, a partir de este momento, vamos a empezar a cursar a las empresas involucradas para que presenten sus descargos y empezar a tomar las medidas correspondientes", continuó y agregó: "Las multas que establece la legislación en caso de demostrarse estas conductas y estos incumplimientos son de hasta 1.883 millones de pesos en casos de demostrarse". Además, si se comprueban las acusaciones, tendrán "la obligación de revertir todos los incumplimientos y todas las acciones que van en contra de la normativa vigente".