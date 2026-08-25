La advertencia de Kicillof: ”Van a empezar a buscar un recambio para un Milei con mejores modales”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se refirió al futuro de la Argentina y dijo que lo que hay que discutir es “el modelo” porque “fracasó”. En declaraciones a Radio10, dijo que “van a empezar a buscar un recambio para un Milei con mejores modales”. “Hay que discutir el modelo”, ratificó.

“Van a empezar a buscar un recambio para un Milei con mejores modales”, afirmó el dirigente e hizo hincapié que en que “si el proyecto es de desindustrialización, de saquear y vender nuestro sector nuclear, no va”, señaló. Además, dijo que “el gobierno Nacional deserta e intenta transferir los problemas que ellos generan a la provincias”.

Por su parte, Kicillof manifestó que “lo de Milei es un fracaso”, y que “lo tratan de vender como un éxito de estabilidad y orden, pero desde el comienzo fue un fracaso. Este modelo nunca fue de anarcocapitalismo, sino que vino a hacer un programa de ajuste bastante tradicional; por eso lo pusieron a Toto Caputo, Sturzenegger y Bullrich”.

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Sobreendeudados y la denuncia a las billeteras virtuales

Por otra parte, el gobernador se refirió a los expedientes de investigación que iniciaron por las denuncias de usuarios endeudados con billeteras virtuales por acoso, hostigamiento e incumplimiento de las condiciones de Defensa al Consumidor por parte de las fintech.

"Este fenómeno es producto y resultado de la famosa macroeconomía, que teóricamente anda bien, de Milei", expresó. "La imposibilidad de pagar, tanto como el endeudamiento, se derivan de un hecho que es característico de la macroeconomía deliberada que sostiene el Gobierno, que es los ingresos bajos, planchados, reprimidos", continuó y agregó: "Me parece de un cinismo, además de una falsedad absoluta y espantosa, decir que esto es un mero problema entre privados".

Durante el anuncio del Gobierno la semana pasada, la provincia abrió expedientes por las denuncias de usuarios contra "Mercado Libre y Mercado Pago, Naranja Digital, Ualá y Personal Pay, las más denunciadas por incumplimiento". Al respecto, el ministro de Producción, Augusto Costa, contó que, "solamente en el primer semestre de este año", Defensa al Consumidor recibió más de 2.20 denuncias contra billeteras virtuales.

"Ya abrimos un expediente y una investigación a partir de las denuncias y acciones de oficio por parte de la dirección de Defensa al Consumidor con imputaciones vinculadas con las denuncias que estamos recibiendo: acoso y hostigamiento a familias sobreendeudadas por los préstamos personales que ofrecen, falta de información clara y precisa en las condiciones particulares de los préstamos, falta del botón de arrepentimiento visible, destacado y en el primer acceso. Y vamos a también pedir informes para que las empresas detallen los criterios con los que se imponen las tasas de interés", profundizó, antes de agregar que pedirán que se detalle "cuál es la composición real del costo financiero total".

"Ya la investigación y las acciones están en curso y, a partir de este momento, vamos a empezar a cursar a las empresas involucradas para que presenten sus descargos y empezar a tomar las medidas correspondientes", continuó y agregó: "Las multas que establece la legislación en caso de demostrarse estas conductas y estos incumplimientos son de hasta 1.883 millones de pesos en casos de demostrarse". Además, si se comprueban las acusaciones, tendrán "la obligación de revertir todos los incumplimientos y todas las acciones que van en contra de la normativa vigente".