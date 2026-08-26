Milei pierde fuerza: cae su impacto digital y crece el desgaste político

Milei tiene un descenso paulatino pero consolidado de su protagonismo digital.

El ecosistema digital, que funcionó como la principal plataforma de consolidación para el presidente Javier Milei, muestra claros signos de agotamiento. De acuerdo con un nuevo informe de Ad hoc basado en métricas de conversación pública y sondeos de opinión, el Presidente de la Nación experimenta un descenso paulatino pero consolidado de su protagonismo digital y queda muy lejos de los niveles de repercusión que generaba durante su primer año de gestión.

Este fenómeno, catalogado como "fatiga digital", se presenta como la antesala de un marcado desgaste político en el territorio de la opinión pública, donde el oficialismo empieza a perder el control de su narrativa.

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Mientras que en febrero de 2025 la conversación en torno a Milei alcanzó un pico histórico de 13 millones de menciones, para junio de 2026 esa cifra se desplomó a un piso de 3,7 millones. El análisis identifica al escándalo de $LIBRA como el claro "punto de inflexión" que inauguró una tendencia de negatividad persistente sobre la figura presidencial, la cual se profundizó de manera sucesiva con cada controversia posterior.

La militancia pierde fuerza en las redes

Este enfriamiento en las redes se explica en gran medida por la pérdida de potencia de la propia militancia oficialista. Las 15 cuentas libertarias con mayor impacto —entre las que figuran usuarios influyentes como @GordoDan_, @therealbuni y @TraductorTeAma— evidencian una severa "pérdida de capacidad para instalar agenda y traccionar el debate público".

El desgaste es particularmente visible en @agarra_pala, la cuenta que históricamente registra más publicaciones sobre el mandatario. Entre mayo y julio de 2026, sus menciones hacia el Presidente cayeron un 17,8%, pero el impacto real de su contenido sufrió un golpe mucho más duro, con un desplome de sus interacciones del 39%. La investigación atribuye este declive a que, ante la falta de resultados concretos de gestión, la comunidad digital se vio forzada a basar su narrativa en la crítica hacia la oposición y periodistas antes que en valorar la propia gestión.

La desconexión también alcanza al propio mandatario y a su nicho más fiel. En julio de 2026, Milei redujo sus auto-menciones en un 28,4% respecto del promedio del año. Al mismo tiempo, sus apariciones en canales de streaming aliados como Neura y Carajo registraron audiencias notablemente menores en comparación con los picos obtenidos en el pasado.

Según el documento, este retroceso se ve alimentado por la "fragmentación de la comunidad", marcada por el alejamiento de figuras históricas como El Presto y Emmanuel Danann debido a desacuerdos sobre el rol de Karina Milei, la incorporación de sectores de la política tradicional y el alineamiento geopolítico con Israel.

El desgaste llega a la opinión pública

Sin embargo, el informe advierte que lo que ocurre en el plano virtual es apenas "el síntoma de algo más importante: el desgaste del gobierno en la opinión pública". Para los analistas, al oficialismo le resulta cada vez más complejo canalizar el descontento social ahora que ejerce el poder, ya que "como oficialismo es más difícil canalizar el descontento social".

Esta situación dificulta que la gestión cumpla con su "doble contrato electoral", que exige sostener el relato anti-casta y simultáneamente generar expectativas de mejora económica tras casi tres años de administración.

Esta dificultad se traduce en datos duros de opinión pública: de acuerdo con la encuesta de la consultora Pulso Research de julio de 2026, el argumento de culpar al pasado perdió efectividad: un 49,2% de los encuestados atribuye la crisis económica actual a "las decisiones tomadas recientemente por Milei", superando al 38,8% que todavía responsabiliza a la gestión anterior. }

Paralelamente, el Estudio de Creencias Sociales de Pulsar UBA advierte un retroceso en la simpatía hacia La Libertad Avanza (LLA), que cayó del 23% en 2025 al 18% en 2026. Este desencanto no capitaliza en la oposición tradicional, sino que alimenta el fenómeno del "ningunismo": los ciudadanos que no se identifican con ningún espacio político ya representan el 42% de la población, frente al 35% del año anterior