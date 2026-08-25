Di Tella admitió que la mayor confianza hacia Milei puede ser por "error muestral"

La Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) dio a conocer que, en agosto, subió más de un 6% el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG). Pero admitió, en la letra chica, que esto probablemente se deba al "error muestral" antes que a "cambios reales" en el humor de la gente respecto a la gestión de Javier Milei.

En concreto, el ICG de agosto fue de 2,06 puntos, lo que supone un aumento del 6,4% respecto al índice de julio. Se trata de la segunda suba que este indicador presenta durante lo que va de 2026, luego del aumento de un 3,8% en junio. Al contario, cayó en todo el resto de los meses del año, por lo que se encuentra en un nivel de 2,06 puntos.

Pese a esta suba intermensual, el mismo informe explica en sus conclusiones que lo que arrastra al índice hacia arriba es la mayor confianza entre los jóvenes y otros grupos particulares: "Los mayores incrementos del mes se concentraron en los segmentos de 18 a 29 y 30 a 49 años, entre quienes poseen instrucción primaria o terciaria/universitaria y entre quienes indicaron que ellos o sus familias fueron víctimas de delito en los últimos 12 meses".

Y reconoce que "varias de estas categorías habían presentado los mayores aumentos en junio y concentrado las mayores caídas en julio, lo que sugiere que estos altibajos podrían deberse al error muestral más que a cambios reales en los parámetros de interés". De este modo, la propia UTDT señala que esta suba parece obedecer más bien a una cuestión metodológica y no a que realmente haya mejorado el humor social respecto al gobierno de Milei.

El informe del ICG admitió que la mejora de agosto puede deberse al "error muestral".

En ese sentido, el informe agrega que esto último es particularmente probable respecto a la fuerte suba de la confianza entre los jóvenes de 18 a 29 años, que creció un 66,3% intermensual. "Es probable que parte de este abrupto cambio provenga del error muestral, ya que el segmento joven es el que contiene el menor número de casos y, por tanto, el de menor precisión estadística", aclaró la UTDT al respecto.

Aunque el ICG se encuentra en un nivel superior al que tenía a esta misma altura del mandato en las presidencias de Mauricio Macri, Alberto Fernández y ambas de Cristina Kirchner, la tendencia de mediano plazo es negativa, ya que el índice disminuyó 2,8% en términos interanuales y 16,5% desde el fin del año pasado.

La baja se da en el contexto de una cada vez menor suba de la actividad, con caídas en los rubros clave de industria, construcción y comercio, además de una disminución del consumo y de un alarmante crecimiento de la morosidad familiar, frente a una disminución persistente de los salarios reales.

Creció el pesimismo en el futuro de Argentina

El pesimismo sobre el futuro de la Argentina continúa como la principal expectativa entre los encuestados. Según una encuesta de Opina Argentina, el 55% considera que la situación del país estará peor dentro de un año, mientras que el 30% cree que estará mejor y el 11% espera que se mantenga igual. El dato se conoce en un escenario donde también creció la percepción negativa sobre la situación actual.

La principal conclusión de la encuesta es que más de la mitad de los consultados tiene una mirada negativa sobre el futuro de la Argentina. Frente a la pregunta “¿Cómo cree que la Argentina estará dentro de un año?”, el 55% respondió que estará peor. En segundo lugar se ubicó la expectativa positiva: el 30% cree que el país estará mejor dentro de un año. En tanto, un 11% considera que la situación será igual a la actual. El 1% restante manifestó no saber o no tener una opinión formada sobre cómo estará la Argentina dentro de un año.

La evolución de la encuesta muestra que la expectativa negativa se mantiene como la respuesta más elegida durante todo 2026 y que, en agosto, volvió a crecer. En marzo, el 57% consideraba que la Argentina estaría peor dentro de un año. Ese porcentaje bajó al 55% en junio, luego al 51% en julio, pero volvió a subir hasta el 55% en agosto.

La recuperación del pesimismo entre julio y agosto fue de cuatro puntos porcentuales. La expectativa positiva tuvo el comportamiento inverso. Después de ubicarse en 29% en marzo, alcanzó el 34% en junio y julio, pero cayó al 30% en agosto. La percepción de que el país estará igual también aumentó: pasó del 9% en junio y julio al 11% en agosto.