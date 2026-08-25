Pese al bloqueo de LLA y aliados, la oposición alertará sobre la crisis de la morosidad en Diputados

La Cámara de Diputados iniciará mañana a las 12 la sesión en la que se debatirán, entre otros temas, la reforma a la carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y los cambios a la ley de Inocencia Fiscal. Más allá del temario oficialista, la oposición dura pujará por debatir en el recinto la situación del familiar y la morosidad familiar, que el gobierno de Javier Milei afirma que no es un problema.

"¿Por qué tanto debate? Los números no son distintos a los que tiene Estados Unidos en morosidad, o los de Chile, o nuestros vecinos, Brasil", afirmó Milei el viernes en la Bolsa de Comercio de Rosario, a la vez que agregó, en una entrevista con comunicador amaestrado, que en el último mes creció la mora porque "la gente se llevó todos los televisores" por el Mundial 2026.

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Frente esta explicación del líder de La Libertad Avanza (LLA) sobre por qué no atiende a esta problemática, la oposición dura acumula proyectos sobre la morosidad y el endeudamiento familiar. Un punto de encuentro se dio el viernes pasado, donde diputados opositores, economistas y organizaciones de consumidores debatieron sobre la situación.

Pero la sesión de mañana dará una oportunidad para una jugada para la oposición. Fuentes de bancadas que se enfrentan a la Casa Rosada confirmaron a El Destape que pedirán un apartamiento del reglamento para que se debata algunos de los proyectos sobre morosidad y endeudamiento.

Pese a esto, los autores de la jugada saben que esto no prosperará y que el oficialismo y aliados no les darán los dos tercios para sumar los proyectos al temario de la sesión. ¿Cuál es el objetivo entonces? "La idea es tener mas de 120 para marcar la cancha para una sesión especial la semana que viene", afirmaron desde el entorno de un diputado. Una voz que ocupa una banca en la Cámara baja, aventuró la fecha del 9 de septiembre.

La oposición dura está conformada por Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y los Trabajadores, parte de Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y los bloques unipersonales de Marcela Pagano y Natalia De la Sota.

Sea en el pedido de apartamiento o en la sesión aparte que pidan, el temario sería de una batería de proyectos sobre el mismo tema. No hay uno unificado. De hecho, reconocían la semana pasada, que son diferentes entre sí.

"Es un pedido genérico (el apartamiento del reglamento) como para poner el tema en agenda. Luego será pedida una sesión para emplazamientos y ahí en comisiones hacemos la síntesis", comentó una fuente a este medio Algunos de los que presentaron proyectos sobre el endeudamiento y la morosidad fueron Kelly Olmos, Natalia Zaracho, Guillermo Michel (Unión por la Patria); Pablo Juliano, Esteban Paulón (Encuentro Federal) y Nicolás Del Caño (FIT), entre otros.

El oficialismo no desobedecerá a Milei y sus aliados, el PRO, la Unión Cívica Radical y el Movimiento de Integración y Desarrollo, no planean plantear posturas contrarias."El kirchnerismo está usando ese dato para construir un relato a medias. Es cierto que hay mora, porque volvió el crédito. Y la mora es con impuestos en su mayoría", acotaron desde el partido macrista. Tampoco harán nada desde Innovación Federal, que virará hacia un perfil más cercano a un espacio opositor.

Qué se tratará mañana

Además del pedido de apartamiento del reglamento por los proyectos de morosidad y endeudamiento, la Cámara de Diputados debatirá la reforma a la peruana del BCRA y un nuevo blanqueo a través de las modificaciones a la ley de Inocencia Fiscal. Fuentes parlamentarias comentaron a El Destape que creen tener los números para la sanción de estos expedientes.

También se debatirá la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), el acuerdo de Libre Comercio MERCOSUR-Singapur, la reducción del 21% al 10,5% del IVA sobre la fécula y la harina de mandioca, la creación de una cámara federal de apelaciones de Mar del Plata y la declaración de capital nacional simbólica de Tucumán durante los 9 de Julio, entre otros temas. Estos dos últimos cuentan con media sanción del Senado.

Además, este martes, la Presidencia de la Cámara anunció la ampliación del temario del miercoles. Se incluirá el proyecto deobligatoriedad de medidas de seguridad en el deporte y actividades recreativas, denominado “Ley Joaquín”, y la creación del Programa Nacional de Concientización y Prevención para espacios deportivos seguros. El primero fue redactado por la diputada de Unión por la Patria Luciana Potenza y el segundo por Fernando De Andreis, Antonela Giampieri, Javier Sánchez Wrba, Emmanuel Bianchetti, Martín Ardohaín Alejandro Finocchiaro del PRO.