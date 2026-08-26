Milei pierde en los dos escenarios de balotaje planteados por una nueva encuesta

Una consultora privada reveló que la mayoría de los argentinos no acompañará la reelección del presidente Javier Milei en las próximas elecciones 2027. En dos escenarios distintos, candidatos del peronismo le ganarían al libertario en un hipotético balotaje presidencial por hasta cuatro puntos diferencia.

En un contexto de profunda polarización entre el mileismo y el kirchnerismo, el estudio de QSocial consultó entre los días 21 y 24 de agosto de 2026 a cerca de 1.200 personas mayores en todo el país. A falta de un año y dos meses, la encuesta indagó sobre si los ciudadanos prefieren votar a Miei o a un candidato de la oposición peronista en dos escenarios distintos.

En primer lugar, el estudio planteó un cruce en balotaje entre Milei y el líder del Frente Renovador y ex ministro de Economía, Sergio Massa. "¿A qué candidato votaría usted?", deslizó. Frente a esto, el 44% de los encuestados optó por elegir a Massa, seis puntos por encima del líder de La Libertad Avanza (LLA). En paralelo, un elevado 18% de votantes dijo que aún "no sabe" a qué candidato elegir.

Por otro lado, la consultora postuló un escenario entre el economista libertario y el gobernador de Buenos Aires y líder de Movimiento Derecho al Futuro (MDF), Axel Kicillof. Ante esta posible contienda, el 42% se inclinó a votar a Kicillof, también cuatro puntos por arriba del actual Presidente. Al igual que en la anterior, hubo un alto 18% de encuestados que "no sabe" por quién votar.

El endeudamiento, en el centro de la escena

Casi seis de cada diez argentinos recurrieron en los últimos meses a un préstamo, crédito o algún mecanismo de financiación para afrontar gastos, según un relevamiento de Casa Tres. El dato alcanza al 63% entre las mujeres y al 65% entre las personas de menores ingresos.

El 58% de los argentinos respondió que él o alguien de su hogar tomó algún préstamo, crédito o financiamiento en los últimos meses, o utilizó la tarjeta de crédito para afrontar gastos. El dato surge de un relevamiento difundido por la consultora Casa Tres. La cifra muestra que el recurso al financiamiento atraviesa a una parte importante de los hogares y presenta diferencias según las características socioeconómicas, demográficas y políticas de los encuestados.

Por género, el porcentaje es mayor entre las mujeres. Mientras que el 54% de los varones afirmó haber recurrido a algún mecanismo de crédito o financiación, la proporción sube al 63% entre las mujeres. La diferencia también aparece con claridad cuando se observa el nivel socioeconómico. Entre las personas de nivel socioeconómico bajo, el 65% respondió afirmativamente. En el segmento medio, el porcentaje se ubica en el 53%, mientras que entre los sectores de nivel alto alcanza al 51%.