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Uno a uno, los diputados que apoyaron la aprobación de la reforma del BCRA de Milei

La Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto de Javier Milei para reformar la Carta Orgánica del Banco Central, con 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones. El oficialismo consiguió avanzar con el respaldo de sus aliados y de distintos bloques provinciales

26 de agosto, 2026 | 18.33
Uno a uno, los diputados que apoyaron la aprobación de la reforma del BCRA de Milei

La Cámara de Diputados dio este miércoles media sanción a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central impulsada por el presidente Javier Milei, con 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones. El oficialismo consiguió avanzar con una de las principales iniciativas económicas del Gobierno gracias al acompañamiento de aliados y distintos bloques provinciales.

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El proyecto establece restricciones a los adelantos transitorios del Tesoro, los préstamos del BCRA a las provincias y la transferencia de utilidades, además de dejar como único objetivo de la autoridad monetaria la preservación del valor de la moneda. Para conseguir el quórum, el oficialismo contó con el respaldo del PRO y la Unión Cívica Radical (UCR), además de otros bloques como los de Adelante Buenos Aires, Por Santa Cruz, Producción y Trabajo, Independencia, Argentina Federal y Elijo Catamarca.

 

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