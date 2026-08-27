El Gobierno consiguió en Diputados los votos para aprobar dos leyes clave

El oficialismo consiguió en Diputados la media sanción de la denominada ley de Inocencia Fiscal II, que amplía el régimen aprobado apenas ocho meses atrás. La iniciativa busca incorporar a más contribuyentes a la formalidad y permitirles declarar recursos que permanecen fuera del sistema, mediante la eliminación de límites de ingresos y patrimonio. Fue aprobada por 139 votos a favor, 110 en contra y dos abstenciones. La votación, realizada cerca de las 23, coronó una jornada favorable para la Casa Rosada. Horas antes, Diputados también había dado media sanción a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, con la que el Gobierno busca acercar la economía argentina al modelo peruano: estabilidad monetaria aun en un contexto de persistente fragilidad política. Al menos por una vez, el presidente Javier Milei no utilizó las redes sociales para insultar. “Muchas gracias, diputados nacionales, por este nuevo paso en el camino hacia la libertad”, tuiteó.

Según el ministro de Economía, Luis Caputo, la nueva Inocencia Fiscal apunta a que los ahorristas saquen "los dólares del colchón" y los vuelquen a un sistema siempre necesitado de divisas."Limita el poder extorsivo y de persecución de ARCA", sostuvo la diputada oficialista Mónica Becerra, como si el organismo recaudatorio no fuera parte de su gobierno. Desde la oposición insistieron que el proyecto no era un régimen de simplificación tributaria, como se lo buscaba presentar, sino un liso y llano sistema de blanqueo permanente. "Vamos a tener problema ante los organismos de lavado de dinero", advirtió el diputado de Unión por la Patria, Guillermo Michel.

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La miembro informante fue la diputada cordobesa de La Libertad Avanza, Laura Rodríguez Machado, quien presentó la iniciativa como una reforma que apunta a confiar más en el contribuyente que "trabaja y paga sus impuestos". Sin embargo, al quitar el límite de mil millones de pesos de ingresos mensuales y 10 mil millones de pesos de patrimonio parece lejos de apuntar al pequeño contribuyente. "Todas las leyes del Gobierno son para el 1% más rico, al 99% le rompen el culo todos los días", replicó el diputado Juan Grabois, quien definió el modelo como "un Estado keynesiano para los ricos".

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