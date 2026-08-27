Francos contó por qué renunció al gobierno de Milei: "Me atacaban los propios"

En medio de los rumores de interna dentro de las más altas esferas de la Casa Rosada por el manejo de la comunicación digital libertaria, el ex jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reveló que renunció a su cargo porque era "atacado" de manera "persistente" en redes sociales por miembros "de la fuerza propia". El ex funcionario remarcó que tiene sus "sospechas" de quién fue el autor intelectual de esos mensajes contra él.

"Era algo objetivo. Me atacaban por las redes de la fuerza propia, con estas famosas versiones de que me iba, renunciaba", dijo Francos en una entrevista con Ahora Play.

Según su relato, durante semanas previas a renunciar a fines de octubre del 2025, el exministro coordinador sufrió un hostigamiento por parte de los denominados trolls libertarios, un sector emparentado con el asesor presidencial Santiago Caputo, a quien evitó nombrar. "Yo trato de no juzgar de donde venía, tengo mis sospechas", señaló.

El ex jefe de Gabinete detalló que los ataques recrudecieron luego del triunfo electoral. "Esta forma de comunicarse en las redes, había un persistente ataque hacia mí, me hacían renunciar todos los días, decían que me iba", agregó.

La reunión con Milei

Francos contó que la tensa situación lo motivó a pedir una charla con el propio derivó en una charla con el presidente Javier Milei, a quien le planteó que no podía seguir de esa manera. "Es muy difícil ser jefe de Gabinete cuando estás siendo cuestionado permanentemente", indicó.

En aquella reunión con Milei ambos "conversaron" sobre el tema y fue el propio Presidente quien le marcó "algunos excesos" que tuvo Francos durante su gestión. "Yo sentí que tenía que dejarle al Presidente las manos libres para que conformara su nuevo equipo en una etapa nueva de gestión", deslizó.