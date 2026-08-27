El Gobierno de Javier Milei enfrenta una señal de desgaste dentro de su propio electorado. El 35% de quienes votaron al actual Presidente en la primera vuelta de 2023 afirma hoy que se siente defraudado y que ya dejó de apoyarlo, según la última encuesta nacional de Equipo Mide correspondiente a agosto de 2026.

El dato adquiere especial relevancia porque no mide solamente el rechazo general a la gestión, sino la pérdida de respaldo entre quienes originalmente eligieron a Milei. En ese mismo grupo, el 60% sostiene que siempre apoyó al Gobierno y que continuará haciéndolo, mientras que el 5% señala que nunca le dio su apoyo.

A nivel general, quienes se consideran defraudados representan el 24% de la población. Es decir, casi uno de cada cuatro argentinos consultados asegura haber apoyado al Gobierno en algún momento, pero haberse alejado posteriormente. El 32% mantiene un respaldo permanente, mientras que el 44% afirma que nunca apoyó a la gestión de Milei.

La brecha geográfica: el desencanto pega más fuerte en el interior

La distribución geográfica muestra diferencias importantes. Cuyo es la región donde más pesa el desencanto, con un 30% de personas que aseguran haber sido defraudadas y haber dejado de apoyar al Gobierno.

Le siguen Centro, NOA y NEA, con 27% cada una. En la provincia de Buenos Aires, el porcentaje alcanza el 21%, mientras que en Patagonia baja al 17%. CABA aparece como el distrito con menor proporción de defraudados, con 15%. El fenómeno, además, atraviesa los distintos niveles socioeconómicos con una diferencia mínima: el 24% de las personas de nivel bajo se ubica en esta categoría, frente al 23% tanto en los sectores medios como en los altos.

Otro dato de la encuesta resalta que el 88% de los consultados considera que el ajuste perjudica a sectores de la sociedad, aunque existen diferencias sobre quién recibe el mayor impacto. El 38% considera que afecta principalmente a quienes menos tienen, el 26% cree que perjudica a todos los argentinos por igual y otro 24% señala a la clase media. En cambio, apenas el 7% sostiene que el principal perjuicio recae sobre los políticos y "la casta", uno de los ejes centrales del discurso con el que Milei llegó al poder.

La percepción sobre la situación económica también aparece deteriorada. El 58% afirma que está peor desde que Milei asumió la Presidencia, contra apenas un 18% que dice estar mejor y un 24% que considera que está igual. Y la situación reciente tampoco muestra una mejora significativa: comparada con seis meses atrás, el 59% asegura que su situación económica está peor, sumando un 38% que la considera "mucho peor" y un 21% que la califica como "algo peor".

Otro indicador refleja la presión sobre los hogares. El 53% de los argentinos afirma que tuvo que endeudarse durante los últimos tres meses para poder pagar sus gastos, frente a un 40% que no necesitó hacerlo. Entre quienes recurrieron al endeudamiento, el principal destino fue la compra de alimentos, con el 39%. Le siguieron el pago de servicios como luz, gas y teléfono, con el 18%, y el pago de otras deudas, con el 16%.

Escenario electoral: qué porcentaje votaría a la oposición en las próximas elecciones

El 35% de quienes votaron a Milei en la primera vuelta de 2023 ya no se reconoce como parte de su base de apoyo. No se trata de personas que nunca lo acompañaron ni de votantes que se mantuvieron en la oposición: son electores que eligieron al libertario y que, menos de tres años después, aseguran haberse sentido defraudados.

Y el impacto potencial de esa pérdida aparece también cuando se mira hacia adelante: ante una eventual elección presidencial, el 41% dice que votaría a un candidato opositor, contra un 29% que elegiría al oficialismo.