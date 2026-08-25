La crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei se llevó puesta otra importante librería porteña que anunció el fin del local por las bajas ventas y que liquidará todo su stock.

Se trata de "En el viento libros", librería que nació hace ocho años en Mendoza 2620, casi Amenábar, en pleno Belgrano, y que dejará de funcionar el próximo 29 de agosto. El proyecto nació de la mano de Rubén Acosta y Berenice Blanco, quienes están juntos desde hace 23 años.

"Llegó el día que no queríamos que llegue; tenemos que contarles que En el viento libros cierra", anunciaron juntos en un video publicado en redes sociales. Allí explicaron que continuarán atendiendo hasta el 29 de agosto y que después intentarán encontrar una alternativa para seguir vinculados con la venta de libros.

"Las ventas bajaron más del 60 por ciento, mientras que los costos son elevadísimos y es imposible sostenerlo. La remamos hasta donde pudimos", agregaron respecto del cierre.

Vender el doble para cubrir los mismos gastos

"Hace dos años, necesitábamos vender 300 libros al mes para poder cubrir el alquiler de mi casa, el de la librería, los servicios y para poder vivir. Ahora para pagar los mismos gastos tengo que vender 600 ejemplares y apenas vendemos 150", explicó Rubén a Bae Negocios.

La pareja comenzó entonces a recortar todos los gastos posibles. Dejaron de alquilar su vivienda y actualmente viven en una casa prestada. También resignaron actividades y consumos que antes formaban parte de su vida cotidiana. "La gente, si tiene $50.000, va al supermercado y no a comprar un libro", añadió el dueño y manifestó que desde diciembre del año pasado la pareja dejó de poder afrontar el pago mensual y comenzó a acumular deudas.

Finalmente, mediante una negociación con el propietario, lograron acordar una salida que les permitirá abandonar el local sin mantener la deuda de alquiler. Pero para llegar a ese punto tuvieron que recurrir nuevamente al endeudamiento. Pidieron dinero prestado a cuatro personas, solicitaron préstamos personales en dos bancos y también recurrieron a billeteras virtuales.

"Vas recurriendo al endeudamiento para poder llegar, pero termina siendo inviable la ecuación. Lo que hacen es apretarte cada vez la manguera para que la gota caiga más lenta", sostuvo. Actualmente, Rubén asegura que su deuda total ronda los $30 millones.

Hasta el 29 de agosto, la librería realizará una liquidación para intentar vender el stock restante. Hay libros infantiles desde $5.000, mientras que también ofrecen promociones de un libro por $20.000 o tres ejemplares por $45.000. Después del cierre del local físico, intentarán mantener la actividad mediante una plataforma online. También incorporarán libros usados, en busca de un modelo que requiera menos capital y permita reducir los costos fijos.

"Las editoriales dejan de dar libros en consignación, hay que pagar en firme, ya no te reponen. Si no tenés plata para comprar los libros, no podés funcionar", señaló y apuntó contra las medidas del gobierno de Javier Milei: "Los grandes grupos editoriales que tienen el 70% del mercado ni te abren cuenta para comprar y tenemos que recurrir a distribuidores. Si insisten con los cambios que quiere proponer el ministro Federico Sturzenegger morirán las librerías de barrio"