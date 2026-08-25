Ravier aclaró que Caputo no fue desplazado y explicó que Santiago Oría "tiene más injerencia" en la comunicación

Después de varios días de rumores periodísticos y de responder en su conferencia de prensa semanal sobre presuntos cambios en la comunicación oficial, el vocero presidencial Adrián Ravier aclaró a El Destape que el asesor Santiago Caputo no fue desplazado ya que "no es el responsable de la comunicación". "Conversamos con él sobre todas las áreas y escuchamos su posición", sostuvo. Además, sobre el cineasta "Santiago Oria", sostuvo que "se encarga de la comunicación de la imagen presidencial", pero también "por su cercanía y trayectoria al lado del presidente, cada vez tiene más injerencia en la narrativa del gobierno, cosa que antes no pasaba".

El vocero buscó despejar cualquier versión de cambios en el equipo de la comunicación oficial del gobierno de Milei. "Oría lo acompaña en sus viajes, es su publicista y el encargado de documentar sus apariciones públicas. Tiene un rol también cada vez más importante en armar la narrativa del Gobierno. Ravier y su equipo, que incluye a Juan Carreira, tiene a su cargo la vocería y la comunicación digital que incluye OPRA y Respuesta Oficial. Y en eso no hay ningún cambio."¿Que es lo que cambió?" Que Santiago Oria, por su cercanía y trayectoria al lado del presidente, cada vez tiene más injerencia en la narrativa del Gobierno, cosa que antes no pasaba, eso quise decir", aclaró.

"¿Y Santiago Caputo?" Santiago es asesor presidencial, todas las áreas conversamos con él y escuchamos su posición. No es el responsable de la comunicación", agregó.

Los otros temas de la conferencia: endeudamiento y Cerimedo

En su presentación semanal ante la prensa, el portavoz presidencial descartó que el Ejecutivo vaya a lanzar un plan para rescatar a los argentinos endeudados y cuestionó a los bancos y a las billeteras virtuales por otorgar préstamos a altas tasas de interés. El funcionario responsabilizó a las entidades financieras y a las plataformas digitales de crédito por las condiciones de los préstamos. “Me extraña que la izquierda que se queja del rescate de los bancos, ahora pida que los rescatemos”, afirmó.

La definición del vocero marca la posición del Gobierno frente a los pedidos de asistencia para personas con deudas y ratifica que la administración libertaria no contempla, por el momento, un programa de salvataje con fondos públicos.

También se refirió a las causas que enfrenta el ex asesor de campaña de Milei, Fernando Cerimedo. Luego que el presidente compartiera en redes sociales algunas publicaciones que avalan la hipótesis de que el ataque a la abogada Nadia Beller en Bolivia haya sido un "autoatentado", Revier eludió la pregunta sobre el contenido difundido por el mandatario e insistió con la posición oficialista de que el Presidente "no tiene relación" con el ex consultor y estratega digital de La Libertad Avanza desde 2023. Sin embargo, reconoció que existieron "algunos ingresos" en la primera mitad de 2024.

"No fueron con el Presidente", aclaró el vocero sobre los interlocutores que se entrevistaron con Cerimedo en Casa Rosada. Además, se mostró cauto a la hora de emitir juicios de valor sobre la situación del exasesor del presidente boliviano Rodrigo Paz. "Este delito se cometió en Bolivia y hay que dejar trabajar a la Justicia de ese país para saber qué ocurrió", consideró.

Ante la repregunta por parte de la prensa acreditada, Ravier sostuvo que Cerimedo jugó un rol en la campaña del 2023, mientras que en la primera mitad del 2024 "tuvo reuniones que determinaron su salida del Gobierno en el rol que ocupaba".