Mujeres presas por venta de drogas, enfermedades infecciosas y suicidios: las cárceles en la era de Milei

El sistema penitenciario de la Argentina en la era de Javier Milei muestra un aumento alarmante de mujeres encarceladas por delitos vinculados a drogas y en situación de prisión preventiva sin sentencias firmes. El aumento proporcional de la población femenina duplica al masculino. Asimismo, se incrementaron en las cárceles del país muertes evitables por enfermedades y continúan los suicidios. Los informes revelaron que “las mujeres ocupan los eslabones de mayor vulnerabilidad” y “participan en actividades como narcomenudeo o transporte a pequeña escala”.

En su último informe, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) advirtió que el crecimiento de mujeres privadas de libertad es un fenómeno sostenido y más intenso que el de los varones y detalló que “para fines de 2024 había 6096 mujeres privadas de libertad en el país. Se reportaron 5343 mujeres alojadas en unidades penitenciarias, 738 en destacamentos policiales y de fuerzas de seguridad federales, y 15 en dispositivos de encierro del sistema penal juvenil”.

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“Las mujeres pasaron de 4776 en 2022 a 6096 en 2024, lo que representa un aumento del 28,4%, mientras que los varones crecieron en un 14,6%”, apuntó el informe que subrayó que la distancia se amplió en el último año ya que “de un año a otro hubo un 16,9% más de mujeres, porcentaje que entre los varones fue del 7,1%”.

Respecto a los motivos de los encarcelamientos de las mujeres es distinto al de los hombres ya que “casi cuatro de cada diez mujeres detenidas en el ámbito penitenciario en 2024 lo estaban por delitos vinculados con estupefacientes (36,3%, 1941) y casi tres de cada diez por delitos contra la propiedad (26,7%, 1427)”. El CNPT enfatizó que “comúnmente las mujeres ocupan los eslabones de mayor vulnerabilidad y menor responsabilidad en estas complejas redes, participando de actividades como narcomenudeo o transporte a pequeña escala”.

“En el período entre 2022 y 2024, la cantidad de mujeres en dependencias policiales se incrementó en un 58,4% (466 en 2022, 738 en 2024), mientras que los varones lo hicieron en un 11,9%”, detallaron respecto a las dependencias policiales. Asimismo, señalaron que allí los delitos predominantes también son drogas y propiedad. “En 2024 se informó que las mujeres eran detenidas mayormente por delitos vinculados a estupefacientes (32,7%), seguido por delitos contra la propiedad (28,6%)”, detallaron.

Más mujeres con prisión preventiva y falencias en la atención sanitaria

El estudio también reveló que la situación procesal refleja desigualdades y describió que “eran 2595 las mujeres alojadas con prisión preventiva y representaban el 48,6% del grupo femenino. Por su parte, entre los varones el 36,8 % se encontraban presos en calidad de procesados”.

El informe también describe graves falencias en la atención sanitaria y expuso que las mujeres no reciben medicación apropiada o desconocen el tipo de fármaco que les suministran; a lo que se suma las dificultades específicas como “la falta de atención ginecológica adecuada u obstétrica, en el caso de personas gestantes”.

Las problemáticas abarcan la falta de controles anuales, intervenciones quirúrgicas sin consentimiento, ausencia de insumos de gestión menstrual y anticonceptivos y, lógicamente, trabas para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo.

En salud mental, el CNPT señaló: “Las problemáticas particulares de las mujeres se asocian a la falta de profesionales, la utilización generalizada de psicofármacos sin diagnóstico o dentro de los grupos de trastornos sin especificación, atenciones psicológicas esporádicas sin continuidad de tratamiento”.

Estas falencias derivan en cuadros de ansiedad y depresión. “La falta de respuesta institucional genera diferentes cuadros de ansiedad y/o angustia que, en algunos casos, adquirieron formas más severas como depresiones y/o hechos fatales, como suicidios”, agregó.

Enfermedades infecciosas, el suicidio y muertes en las cárceles del país

Entre 2022 y 2024, las muertes bajo custodia aumentaron un 15,3%. “La población privada de su libertad aumentó 13,6%, lo que indica que las muertes bajo custodia habrían aumentado de manera similar -e incluso levemente por encima- al crecimiento de la población encerrada”. La tasa de mortalidad en personas menores de 40 años privadas de libertad duplica a la de la población general. “En el encierro penal se contabilizaron al menos dos muertes cada mil personas presas dentro de este rango de edad”, detalló el informe.

El CNPT advirtió que “la mayor proporción de las muertes ocurridas en el ámbito penitenciario se debieron a enfermedades: en promedio casi siete de cada diez muertes se produjeron por este motivo”.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) complementó la información y detalló en su último informe que “9 de cada 10 muertes dentro del sistema se producen por cuestiones de salud no asistidas; es decir que el sistema de encierro produce enfermedad, agrava las existentes y provoca muertes. Entre ellas se señalan enfermedades curables o tratables si la persona estuviera en libertad (tuberculosis, VIH o neumonía) que terminan con muertes que provocan enormes padecimientos previos por la propia enfermedad, pero también por convivir con la certeza y dolor de saber que ocurrirá por experimentar desatención y abandono”.

En 2024, se registraron 224 muertes en cárceles y alcaidías. Según los datos, “203 fueron por problemas de salud, 13 suicidios, cuatro homicidios y cuatro accidentes”. Por su parte, en 2025, los suicidios descendieron de 21 a 13, pero la tasa sigue siendo alarmante. “La tasa de 2,3 suicidios cada 10.000 personas detenidas continúa siendo muy superior a la tasa provincial de 0,5 cada 10.000 personas”. Mientras que el CNPT destacó que “5 de los 13 suicidios registrados en 2025 se produjeron en sectores de aislamiento”, lo que reveló la incidencia de las condiciones de alojamiento en la letalidad.