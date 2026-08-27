“Porquería de presidente”: dura advertencia del titular de Empleados de Comercio de Catamarca

El secretario general del Centro de Empleados de Comercio de Catamarca, Roberto González, advirtió por el escenario laboral y económico que atraviesan los trabajadores del sector y fue categórico contra las medidas de Javier Milei: “Nunca hemos llegado a tener esta porquería de presidente”, aseguró.

En medio de la profunda caída del consumo consecuencia de la crisis desatada por la gestión de nacional, que cuenta con el fuerte apoyo del gobernador Raúl Jalil, el dirigente gremial alertó sobre una ola de despidos y cierres de locales que preocupan a los trabajadores de la provincia.

La crisis golpea por igual a la capital provincial y al interior catamarqueño. Durante una entrevista en el programa Mensajes en la Radio (Radio El Esquiú 95.3), el dirigente gremial detalló que el escenario se traduce cotidianamente en despidos sin justa causa, demoras en el pago de indemnizaciones y un incremento del trabajo no registrado.

“En todo, en todos lados”, enfatizó al graficar el alcance territorial de los problemas. En ese sentido, detalló que la recesión ya provocó el cierre de diversos establecimientos, desde pequeños comercios y mueblerías hasta sectores clave de consumo masivo: “Nos cerraron un supermercado en la terminal”, ejemplificó.

A su vez, sostuvo que la situación se agrava por los altos costos de los alquileres comerciales, fijados por propietarios que no contemplan el desplome de la facturación. González expresó preocupación por el futuro: “Lo veo muy mal”, afirmó. Y cerró con un pedido de cara a las elecciones de 2027: “Dios quiera que la gente se de cuenta de que esto no va más”.

Se quintuplicó la morosidad en Catamarca y una de cada cinco personas está en situación de mora

Bajo la conducción de Raúl Jalil, la morosidad de las familias alcanzó niveles preocupantes en Catamarca, que registró un 20,6% de irregularidad y quedó segunda entre las provincias más afectadas, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado sobre datos de la Central de Deudores del Banco Central.

A nivel nacional, 20,97 millones de personas tenían deudas con bancos y proveedores no financieros de crédito en junio de 2026. De ese total, 5,91 millones se encontraban en situación de mora.

Entre los deudores morosos, 2,90 millones registraban incumplimientos exclusivamente con proveedores no financieros, como billeteras virtuales; 1,66 millones mantenían deudas únicamente con bancos y otros 1,36 millones tenían compromisos impagos con ambos tipos de entidades.

En comparación con febrero de 2024, la cantidad de personas en mora aumentó en aproximadamente 2,60 millones, mientras que el universo total de endeudados creció en 1,60 millones.

El escenario presenta fuertes diferencias entre las provincias. La Rioja encabezó el ranking nacional con un nivel de irregularidad del 23,1%, seguida por Catamarca y Santa Cruz, ambas con 20,6%. Luego se ubicaron San Luis, con 20,5% y San Juan, con 20%. En el otro extremo, La Pampa registró el menor nivel de morosidad, con 8,7%, seguida por CABA (10%), Entre Ríos (12,6%), Santa Fe (12,7%) y Córdoba (12,9%).

El CEPA vinculó el incremento de la mora con el deterioro del poder adquisitivo. Según estimó, el salario real registrado cayó 8,7% desde noviembre de 2023, una pérdida que alcanzaría el 18,7% al utilizar ponderadores de consumo más actualizados.