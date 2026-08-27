El Senado le dio 67 pliegos judiciales a Milei y la oposición instaló la crisis de la mora

La Libertad Avanza (LLA) continúa con su copamiento de lugares en la justicia y logró acuerdos para que en el Senado se aprobaran 67 nuevas designaciones, incluida el nombramiento de dos jueces que puede llegar a intervenir en el caso $Libra. La oposición, por su parte, aprovechó el recinto para continuar instalando el problema de la morosidad y el endeudamiento familiar.

El Senado aprobó pliegos

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El Senado aprobó 67 pliegos de jueces, defensores y camaristas. Todos fueron de manera unánime, salvo el del juez Pablo Bertuzzi, fue sancionado solo con 44 votos a favor. Además, el Cuerpo le dio ingreso a una veintena de nuevas designaciones

Antes de la votación de los pliegos, el jefe de la bancada Justicialista, José Mayans, anunció que el interbloque Popular no iba a votar la designación de Bertuzzi, candidato a ocupar la Cámara Federal porteña, "por lo que es de público conocimiento de su actuación del Poder Judicial".

Bertuzzi, al igual que el juez Pablo Yadarola, se presentaron como candidatos para la cámara Federal porteña. Según se consignó en este medio, los dos camaristas, cercanos al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, podrían llevar a intervenir en causas que afectan al presidente Javier Milei, como el caso de la estafa Libra.

El magistrado que el peronismo rechazó había sido parte de lo que se denominó "Gestapo antisindical", durante la presidencia de Mauricio Macri. Yadarola, por su parte, había formado parte del viaje a la mansión del magnate Joe Lewis en Lago Escondido, de la que también participó el actual ministro Mahiques.

El endeudamiento entró al recinto

Un día después de que en Diputados se juntaran 133 voluntades que podrían impulsar una sesión para debatir proyectos sobre el enduedamiento y morosidad familiar, el peronismo planteó en el recinto del Senado la problemática.

La senadora Justicialista Ana Marks pidió una moción de preferencia para el tratamiento de tres proyectos sobre el endeudamiento y morosidad de las familias. "Es un problema federal, de carácter estructural, y tiene que ver con un sistema económico que genera el empobrecimiento", denunció la rionegrina.

Marks pidió que se trate un proyecto que establece un "proceso administrativo para los consumidores endeudados y uno judicial para los sobreendeudados" para que se congelen intereses abusivos y se suspendan embargos"; otro que modifica la ley de Defensas del Consumidor, "que establece advertencias previas a las operaciones de crédito" y un tercero que establece la "educación financiera en la curricula educativa".

El senador Justicialista Martín Soria planteó una cuestión de privilegio contra el presidente Javier Milei por el aumento de la morosidad y el endeudamiento de las familias. "Hace 20 meses consecutivos que no para de aumentar la mora en la Argentina", afirmó el rionegrino.

Según alegó, en "prestamos personales", la mora pasó del 3,3% en octubre en 2024 al "16% de aumento en mayo"; en "tarjetas de crédito" pasó del "1,6%", al "13,1%".

"Históricamente, no se registraban niveles de morosidad con las familias argentinas con los bancos y las tarjetas de diciembre de 2001. Fijense quiénes estaban", lanzó irónico, en alusión a la jefa de la bancada de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich.

Quién aprovechó la instalación del tema por parte del peronismo fue Bullrich que volvió a diferenciarse de Milei, que negó el problema, ya que considera que la mora en Argentina es similar a la de Estados Unidos y otros paises limítrofes.

Respecto a la morosidad, la ex ministra de seguridad afirmó que "es un tema que nos preocupa y que estamos trabajando", pero advirtió que "el tema es la resolución, que no es emitir", planteó. En ese contexto, cuestionó los proyectos que propone el peronismo sobre la morosidad. "Vamos a solucionar un problema creando uno mayor", graficó.

Para Bullrich, la solución está en continuar "bajando la inflación" y "generando mecanismos concretos". En ese marco, planteó: "Los bancos tienen que presentar un plan de refinanciación y ayudar, así como las Fintech tienen que presentar un plan de refinanciación y hacerse cargo".

La jefa de la bancada oficialista tuvo que salir a adelantar que la semana siguiente se retomará el debate en comisiones por la reforma electoral. El texto que la Casa Rosada considera crucial para una eventual reelección de Milei y para que no se organice el peronismo, apenas tuvo una reunión informativa de Asuntos Constitucionales en mayo.

La reacción de Bullrich fue una respuesta a la senadora de Despierta Chubut, Edith Terenzi, que había pedido una moción de preferencia para el tratamiento de un proyecto de Ficha Limpia. La jefa de la bancada de LLA aclaró que, junto con la reforma política, se tratarán todos los textos que tengan que ven con la prohibición de candidaturas a dirigentes con condena firme.

El Senado aprobó temas impulsados por los aliados, como declaraciones de fiestas nacionales. Pero además, la Cámara alta refrendó cinco tratados internacionales, que ya tenían la media sanción en Diputados.

En ese marco, el Senado aprobó la Enmienda al Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del Mercosur, en la que se actualizaron las Listas de Compromisos Específicos; y un acuerdo de libre comercio entre los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y el Mercosur.

También, se dio media sanción a acuerdos con Ucrania, sobre el Traslado de Personas Sentenciadas; con Chile, sobre extradiciones; y con Colombia, sobre transmisión Electrónica de Solicitudes de Cooperación Jurídica Internacional entre Autoridades Centrales.