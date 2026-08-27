Ante alumnos de secundario, Milei vinculó a Marx con Satán y a Dios con la abundancia

En un acto frente a alumnos de cuarto y quinto año de una escuela secundaria, el presidente Javier Milei calificó al economista alemán Karl Marx como "satanista" y sostuvo que sus teorías "implican el exterminio físico de individuos". También aseguró que el marxismo propone "el Estado como Dios sustituto" y que su resultado es "miseria, muerte e infierno en la Tierra".

"El marxismo no es simplemente una teoría económica alternativa con errores técnicos corregibles, es algo mucho más serio. Se autodeclara como una teoría satánica. Marx era satanista", dijo Milei frente a un auditorio lleno de alumnos de la escuela ORT, en el barrio porteño de Almagro.

Ante adolescentes de entre 16 y 18 años y autoridades educativas, el Presidente soltó una prédica contra su máximo enemigo ideológico: Marx, el economista alemán considerado el padre del comunismo. "En su expresión más consecuente, ese sistema implica el exterminio físico de individuos", lanzó.

Y luego siguió: "No es una posibilidad teórica, es la historia verificable de todos los regímenes que abrazaron ese programa. Más de 100 millones de muertos y la miseria sistemática de los pueblos que cayeron bajo su dominio".

Miseria, muerte e infierno

Para Milei, el marxismo quiere instalar el "Estado total, el Estado sin límite" que hasta llegue a reemplazar a Dios. "Es el Estado como Dios sustituto, como Dios absoluto y sin rendición de cuentas. Es el intento más ambicioso y más devastador de reemplazar el orden divino por el orden humano", planteó.

En su discurso, el líder de La Libertad Avanza ubicó al marxismo como único oponente de Dios y subrayó que "su resultado siempre es miseria, muerte e infierno en la tierra". "El programa de Dios trae abundancia y armonía espiritual y material. El programa marxista es satánico. En lugar de traerte el paraíso, te trae el infierno. Es el programa opuesto al programa de Dios. La elección no es política, es moral", sostuvo.