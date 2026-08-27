Santilli se reunió con gobernadores aliados y díscolos y empieza a tomar forma la reforma electoral

El Gobierno intenta retomar la negociación con las provincias tras el traspié de la ley de tierras y luego de los triunfos en el Congreso de anoche. Por eso, recibió a los gobernadores de la Región Centro.

Le tocó al jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, quien se reunió este jueves en Casa Rosada con los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba). En medio de la reunión, Patricia Bullrich dio a conocer en el Senado que en 15 días habrá sesión por la reforma electoral, la gran ambición de Karina Milei.

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Santilli se sentó esta vez a dialogar con gobernadores aliados y díscolos. Estos últimos, Llaryora y Pullaro, funcionan como un apoyo dual al Gobierno: a veces apoyan en el Congreso sus legisladores y otras veces no.

El ministro coordinador y los mandatarios conversaron sobre los desafíos de la región, proyectos relacionados con la red vial, la situación de los grandes usuarios industriales de energía eléctrica y el régimen de zonas frías que se debate en el Senado. También participaron de la reunión el vicejefe de Interior, Gustavo Coria, y el jefe de Gabinete de la provincia de Córdoba, Manuel Calvo.

La Región Centro quedó en el medio del debate que hubo entre Norte y Sur por zonas frías y zonas cálidas. No había tenido aún reclamo de beneficios de parte del Gobierno. Hoy empezaron a acercar posiciones.

El Gobierno pretende un "plan platita" pleno con traspaso de obras en las provincias para contentar a una mayoría parlamentaria y sacar en noviembre la reforma electoral con el premio mayor: la suspensión de las PASO.

El PJ puja, por otro lado, para que se hagan las primarias en 2027. "Es Karina o nosotros", es el mensaje del peronismo a los gobernadores aliados.

Por ahora, el Senado es el gran escollo para Javier Milei en las últimas semanas. Por eso será clave el primer debate por las PASO en la Cámara Alta que Bullrich pretende en dos semanas. Karina Milei logró el miércoles pasado sacar un paquete de leyes con mayorías interesantes en Diputados para la Casa Rosada que ilusionan al Gobierno de cara a la reforma electoral cuando llegue a esa cámara.

La suspensión de las PASO hará su ingreso y su primer paso en el Senado y después le tocará a Diputados. En ambos lugares los gobernadores son actores determinantes. Por el interés de Santilli y los libertarios en lograr lo antes posible un acuerdo con la mayoría de los mandatarios "amigos".