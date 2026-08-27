El presidente Javier Milei recibió insultos a la salida de una charla sobre “Ética como política de Estado” en la escuela secundaria del Colegio ORT de Almagro. “Chorro”, le gritaron un grupo de personas mientras se retiraba del evento que se llevó a cabo sin transmisión oficial ante alumnos de 4.º y 5.º año.

Mientras afuera se apostaba un fuerte operativo de seguridad en las inmediaciones de la institución educativa, Milei dedicó una hora a hablarle sobre ética e inteligencia artificial a los estudiantes. Sin embargo, al retirarse del lugar, un grupo de personas ubicadas frente al edificio lanzaron improperios contra su figura y le hicieron pasar un mal momento.

Su participación en este acto, al que arribó junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se produjo luego de una jornada en la que La Libertad Avanza (LLA) consiguiera darle media sanción en Diputados a la Ley de Inocencia Fiscal y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la Republica Argentina (BCRA).

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