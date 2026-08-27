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Escrache contra el Presidente

“Chorro”: el grito a Milei tras su discurso en el colegio ORT

Fue a la salida de una charla sobre “Ética como política de Estado” en esa escuela secundaria ubicada en el barrio porteño de Almagro.

27 de agosto, 2026 | 13.26
Javier Milei, Insultos, Almagro, ORT.

El presidente Javier Milei recibió insultos a la salida de una charla sobre “Ética como política de Estado” en la escuela secundaria del Colegio ORT de Almagro. “Chorro”, le gritaron un grupo de personas mientras se retiraba del evento que se llevó a cabo sin transmisión oficial ante alumnos de 4.º y 5.º año. 

Mientras afuera se apostaba un fuerte operativo de seguridad en las inmediaciones de la institución educativa, Milei dedicó una hora a hablarle sobre ética e inteligencia artificial a los estudiantes. Sin embargo, al retirarse del lugar, un grupo de personas ubicadas frente al edificio lanzaron improperios contra su figura y le hicieron pasar un mal momento.

MÁS INFO

Su participación en este acto, al que arribó junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se produjo luego de una jornada en la que La Libertad Avanza (LLA) consiguiera darle media sanción en Diputados a la Ley de Inocencia Fiscal y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la Republica Argentina (BCRA).

Noticia en desarrollo...

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