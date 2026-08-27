La chicana letal de Marcelo Bonelli a Milei después de los ataques: "¿No...?"

Marcelo Bonelli lanzó una chicana dirigida a Javier Milei durante un análisis sobre la situación económica y cuestionó uno de los últimos anuncios del ministro de Economía, Luis Caputo. El periodista se refirió a la utilización de la expresión "justicia social" por parte del funcionario y, con ironía, preguntó si el Presidente no había reaccionado ante esa definición.

En TN, recordaron que Caputo había utilizado recientemente el concepto de "justicia social". La mención generó una reacción irónica de Caputo: "¿No lo insultó?", en una aparente referencia a la histórica postura de Milei contra esa expresión.

Las críticas a los anuncios de Caputo

Las críticas al anuncio de créditos en dólares

Además de la chicana, Bonelli cuestionó la estrategia del Gobierno para impulsar la actividad económica y puso el foco en los créditos en dólares anunciados recientemente. "Le quieren poner como un pulmón, un inflador, a la economía, que está muy decaída", sostuvo el periodista.

La chicana letal de Marcelo Bonelli a Milei después de los ataques.

En esa línea, recordó el anuncio de los créditos en dólares y aseguró que produjo "poco entusiasmo". Su argumento fue que, si persisten dificultades para acceder al financiamiento en pesos, resulta difícil entender por qué habría una mayor demanda de préstamos nominados en moneda extranjera. "Porque si no están las condiciones para pedir préstamo en pesos, ¿por qué vas a pedir en dólares?", planteó Bonelli.