La Justicia argentina intimó a Cerimedo a pagar una deuda millonaria y ordenó la inhibición de sus bienes

La Justicia argentina le ordenó a Fernando Cerimedo y a las firmas Numen Publicidad y Sondeos SRL que paguen una deuda que tienen con el Banco Galicia, la cual ascendió a $138.977.808,22. Además, dispuso la inhibición de sus bienes como medida cautelar. La decisión fue efectuada por el Juzgado Comercial N.º 14, Secretaría N.º 27 y se trata de una causa que comenzó este año y cuyo punto de partida fue un pagaré que firmó la compañía y que el ex asesor de Javier Milei avaló.

Acorde con la presentación judicial, el documento se emitió el 10 de febrero de 2025 por una suma de $70 millones. La entidad bancaria afirma que el pagaré se presentó el 10 de marzo de ese mismo año para ser cobrado y que a raíz de la demora empezaron a generarse intereses y las penalidades establecidas en el contrato. Según informó la agencia Noticias Argentinas, la liquidación que presentó la institución financiera, se precisa que la deuda llegó a los $138.977.808,22 el 16 de abril pasado. Ese número contempla el capital, intereses compensatorios, intereses punitorios y costas.

Ante este panorama, el juez Pablo D. Frick ordenó librar un mandamiento de intimación para exigir el pago de los $70 millones correspondientes al capital y otros $70 millones calculados de manera provisoria a fin de saldar los intereses y gastos del proceso. La disposición no implica aún una sentencia definitiva sobre el monto final de la deuda, sino que forma parte de un juicio ejecutivo: un procedimiento cuyo objetivo es reclamar obligaciones que se encuentren documentadas mediante instrumentos como en este caso, un pagaré.

Junto con la intimación de pago, el magistrado pidió la inhibición de bienes solicitada por el Banco Galicia, que argumentó no tener conocimiento de que ambos demandados cuenten con activos suficientes que garanticen el cobro de la deuda. También solicitó informes al Registro Único Laboral y a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para saber si hay datos laborales relacionados con Cerimedo.

Cómo sigue el proceso

La resolución determina que tanto Cerimedo como la empresa demandada tendrán que presentarse en el expediente, constituir domicilio y, si así lo quieren, podrán plantear las excepciones previstas por la legislación procesal dentro del plazo que fije el tribunal.

A la fecha, la causa comercial sigue en etapa de ejecución y el pedido de la Justicia busca el cumplimiento del cobro del crédito que exige el Banco Galicia al tiempo que precisa el alcance definitivo de las obligaciones detalladas en el expediente.

Con información de Noticias Argentinas