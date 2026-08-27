Paz admitió que Cerimedo trabajó para el Gobierno y salpicó a otros ex candidatos

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, a través de un video difundido en sus redes sociales reconoció que el consultor argentino Fernando Cerimedo trabajó para su espacio durante la segunda vuelta electoral de 2025 y que luego colaboró en la etapa inicial de su Gobierno. La admisión contradice parcialmente el intento oficial de presentar al detenido argentino como un asesor externo sin vínculo con el Ejecutivo. Paz sostuvo que Cerimedo participó "como estratega internacional", aunque aclaró que "nunca tuvo un contrato formal ni autorización para representar institucionalmente a la Presidencia o al Gobierno".

En el mismo pronunciamiento, Paz amplió el alcance de la relación de Cerimedo con la política boliviana y mencionó que el consultor trabajó "con otros dirigentes y ex candidatos presidenciales", hasta que él ganó "las elecciones de la primera vuelta", razón por la que desde su partido "eligieron contactarlo" para sumarlo a su equipo.

La aclaración de Paz se produce en medio de la creciente presión política por el rol que Cerimedo ocupó en Bolivia. El consultor argentino había aparecido públicamente junto al mandatario en distintos actos y, según una investigación de Bolivia Verifica, habría intervenido como asesor externo en la redacción y modificación de al menos dos decretos supremos y una ley vinculados a decisiones estratégicas del Ejecutivo.

Paz reconoció el vínculo pero negó que Cerimedo tuviera un cargo oficial

En el mensaje que compartió, el presidente boliviano buscó marcar una diferencia entre colaboración política y una relación laboral formal. Según su versión, Cerimedo no tenía un contrato con el Gobierno porque su participación "no era permanente" y, por lo tanto, no formaba parte de la estructura oficial del Estado.

"Por eso nunca hubo un contrato, por eso nunca hubo una relación de trabajo directa. Además jamás tuvo la autorización para representarme a mí, a mi familia, a la Presidencia o al Gobierno", afirmó Paz en el video. Según el mandatario, eso sucedió así porque "esa tarea corresponde exclusivamente a ministros, viceministros o delegados presidenciales" designados formalmente.

Qué dice la investigación y qué contradicciones hay con las declaraciones de Paz

La explicación oficial convive con elementos que alimentaron las dudas sobre la verdadera influencia de Cerimedo. "Él tenía una oficina al lado, en el piso 23 de la Casa de Gobierno de Bolivia, al lado del Presidente", aseguró Nadia Beller, la ex pareja del consultor político que fue víctima de un intento de atentado de parte de Cerimedo, en una entrevista con TN difundida en la noche del domingo. La letrada, quien afirma estar embarazada, relató que conoció a Cerimedo cuando este se desempeñaba como asesor de Paz.

"Cuando yo lo conozco a Fernando, él era el asesor del presidente y a mí se me pide que le comparta sobre los movimientos sociales, sobre cuál era el comportamiento, la conducta más o menos sociológica de Bolivia, sobre algunas denuncias previas que habían habido sobre cuestiones jurídicas”, afirmó Beller en esa entrevista.

La situación también expuso los vínculos previos de Cerimedo con distintos sectores políticos bolivianos. Antes de acercarse al espacio de Paz, el consultor había tenido contactos con el entonces candidato Jaime Dunn y con Luis Uriona. Tras el triunfo de Paz en la primera vuelta, su participación en la campaña del Partido Demócrata Cristiano adquirió mayor visibilidad.

Frente al panorama, Paz Pereira aseguró que su Gobierno respaldará las investigaciones y reclamó que el proceso se base en pruebas. "El escándalo no es una prueba", sostuvo el mandatario al final de su mensaje.