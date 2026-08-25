En una conferencia de prensa brindada en la Casa Rosada, el vocero presidencial, Alejandro Ravier, fijó la postura oficial respecto a la situación judicial en torno al ex asesor de Javier Milei, Fernando Cerimedo, detenido en Bolivia por el intento de asesinato de su ex esposa y buscó despegar al mandatario de la figura del implicado.

Frente a las preguntas sobre el contacto entre el Milei y Cerimedo, el funcionario nacional remarcó que el vínculo se encuentra interrumpido desde hace tiempo. "Lo primero que queremos destacar es que Javier Milei no tiene relación con Cerimedo desde 2023", sostuvo.

Sin embargo, el propio Ravier explicó que se registraron ingresos de Cerimedo a la Casa Rosada en 2024. "Ha habido algunos ingresos en la primera mitad de 2024 que no han sido con el presidente, pero más allá de eso, el gobierno no tiene relación con Cerimedo desde hace ya un par de años", fue el intento de explicación de Ravier.

Consultado acerca de las sospechas vertidas en el entorno digital sobre los hechos investigados en el país vecino, el portavoz indicó que el Poder Ejecutivo no intervendrá en las hipótesis del caso. "En segundo lugar, hay que destacar que este delito se cometió en Bolivia, si es que se cometió. Hay investigaciones al respecto y hay que dejar trabajar a la justicia de ese país para que muestre los resultados de las investigaciones y, en todo caso, se pueda saber qué ocurrió", puntualizó.

Ante la repregunta sobre si la administración nacional descartaba la teoría de un montaje planteada en redes, el vocero insistió en que "hay que dejar trabajar a la justicia en Bolivia" y concluyó que el Gobierno no puede dar una respuesta definitiva mientras el proceso judicial siga su curso.

La situación judicial de Cerimedo

Las repercusiones por el escándalo del consultor político Fernando Cerimedo adquieren nuevas dimensiones. A la prisión preventiva por 180 días dictada este lunes por la Fiscalía a dos personas acusadas por facilitar las armas a los sicarios se suma la renuncia del viceministro de Coordinación, Planificación Estratégica y Modernización del Estado, Julio Héctor Linares Calderón. Además esta tarde el ministro de Obras Públicas de Bolivia, Mauricio Zamora, confirmó que Cerimedo era asesor en temas de comunicación del gobierno.







"El señor Cerimedo era como un asesor externo de comunicación, no tenía oficina pero estaba metido en el tema de comunicación", declaró Zamora este lunes antes la prensa. Sin embargo, estas declaraciones contrastan con las que dio la ex pareja de Cerimedo, Nadia Beller, cuando anoche en diálogo con TN, dijo que el consultor sí tenía una oficina en el palacio presidencial.

“Él tenía una oficina al lado, en el piso 23 de la Casa de Gobierno de Bolivia, al lado del presidente”, aseguró Beller en una entrevista con TN difundida en la noche del domingo. La letrada, quien afirma estar embarazada, relató que conoció a Cerimedo cuando este se desempeñaba como asesor de Paz: “Cuando yo lo conozco a Fernando, él era el asesor del presidente y a mí se me pide que le comparta sobre los movimientos sociales, sobre cuál era el comportamiento, la conducta más o menos sociológica de Bolivia, sobre algunas denuncias previas que habían habido sobre cuestiones jurídicas”, afirmó. Según Beller, Cerimedo le llegó a ofrecer trabajar para el propio Gobierno , propuesta que rechazó, aunque aceptó colaborar.