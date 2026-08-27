Inocencia Fiscal II: uno por uno, cómo votaron los diputados el nuevo blanqueo de capitales 

En una extensa sesión en la Cámara de Diputados que se extendió hasta la madrugada de hoy, el oficialismo y sus aliados lograron darle media sanción a la ley "Inocencia Fiscal II". Con esta iniciativa, el Gobierno busca profundizar y ampliar el esquema de blanqueo lanzado en diciembre pasado, lo que facilita que fondos no bancarizados ingresen al circuito formal bajo la promesa de destinarse a la inversión.

La votación culminó cerca de las 23 horas con un tablero que marcó 139 votos afirmativos, 110 negativos y apenas 2 abstenciones. El oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) contó con el respaldo clave del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), el MID y bloques provinciales alineados para alcanzar la mayoría. En la vereda de enfrente, el bloque de Unión por la Patria (UxP) y los partidos de Izquierda plantaron bandera y rechazaron en su totalidad la medida.

El núcleo de la ley aprobada busca estimular el ingreso de ahorros que se encuentran fuera del sistema financiero tradicional hacia la economía formal. Según los argumentos oficiales, la meta es que estos capitales se orienten a la inversión para reactivar la actividad económica. Sin embargo, desde la oposición cuestionan el alcance de estos beneficios fiscales y el impacto real que tendrá en términos de equidad tributaria. En la misma sesión, además, la Cámara baja consiguió avanzar con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA).

Para consolidar la media sanción, los libertarios tejieron acuerdos con el macrismo, el radicalismo y sectores provinciales. Los bloques que aportaron sus votos afirmativos fueron LLA, el PRO, la UCR, el MID, Provincias Unidas (parcial), Independencia (Tucumán), Argentina Federal (Salta y Misiones), Producción y Trabajo (San Juan), Adelante Buenos Aires, La Neuquinidad, Elijo Catamarca y Por Santa Cruz.

Entre los nombres destacados que acompañaron el proyecto se encuentran figuras como Bertie Benegas Lynch, Lilia Lemoine, Cristian Ritondo, Sabrina Ajmechet, Gabriel Bornoroni, Damián Arabia y Oscar Zago.

El listado completo de los 139 votos afirmativos:

Agüero, Guillermo César (UCR - Unión Cívica Radical, Chaco)

Ajmechet, Sabrina (La Libertad Avanza, C.A.B.A.)

Almena, Carlos Alberto (La Libertad Avanza, San Luis)

Almirón, Lisandro (La Libertad Avanza, Corrientes)

Alvarez, Claudio (Argentina Federal, San Luis)

Andreussi, Barbara (La Libertad Avanza, Jujuy)

Ansaloni, Pablo (La Libertad Avanza, Buenos Aires)

Arabia, Damian (La Libertad Avanza, C.A.B.A.)

Ardohain, Martin (Pro, La Pampa)

Arrua, Alberto (Argentina Federal, Misiones)

Avico, Belen (La Libertad Avanza, Córdoba)

Avila, Fernanda (Elijo Catamarca, Catamarca)

Banfi, Karina (Adelante Buenos Aires, Buenos Aires)

Basualdo, Atilio (La Libertad Avanza, Formosa)

Becerra, Monica (La Libertad Avanza, San Luis)

Benedit, Beltran (La Libertad Avanza, Entre Ríos)

Benegas Lynch, Bertie (La Libertad Avanza, Buenos Aires)

Bianchetti, Emmanuel (Pro, Misiones)

Biella, Bernardo (Argentina Federal, Salta)

Bonacci, Rocio (La Libertad Avanza, Santa Fe)

Bongiovanni, Alejandro (La Libertad Avanza, Santa Fe)

Bornoroni, Gabriel (La Libertad Avanza, Córdoba)

Brizuela, Adrian (La Libertad Avanza, Catamarca)

Bruno, Eliana (La Libertad Avanza, Salta)

Campero, Mariano (La Libertad Avanza, Tucumán)

Capozzi, Sergio Eduardo (Provincias Unidas, Rio Negro)

Carrancio, Alejandro (La Libertad Avanza, Buenos Aires)

Castelnuovo, Giselle (La Libertad Avanza, Buenos Aires)

Chiconi, Abel (La Libertad Avanza, San Juan)

Cipolini, Gerardo (UCR - Unión Cívica Radical, Chaco)

Correa Llano, Facundo (La Libertad Avanza, Mendoza)

De Andreis, Fernando (Pro, C.A.B.A.)

De Sensi, Maria Florencia (Pro, Buenos Aires)

Diez, Romina (La Libertad Avanza, Santa Fe)

Emma, Nicolas (La Libertad Avanza, C.A.B.A.)

Falcone, Eduardo (MID - Movimiento de Integración y Desarrollo, Buenos Aires)

Fargosi, Alejandro (La Libertad Avanza, C.A.B.A.)

Fernandez, Elia Marina (Independencia, Tucumán)

Fernandez Molero, Daiana (Pro, C.A.B.A.)

Ferreyra, Alida (La Libertad Avanza, C.A.B.A.)

Figliuolo, Sergio (La Libertad Avanza, Buenos Aires)

Finocchiaro, Alejandro (Pro, Buenos Aires)

Flores, Maria Gabriela (La Libertad Avanza, Salta)

Fregonese, Alicia (Pro, Entre Ríos)

Frias, Maira (La Libertad Avanza, Chubut)

Gallardo, Maria Virginia (La Libertad Avanza, Corrientes)

Garcia, Alvaro (La Libertad Avanza, Buenos Aires)

Garcia, Carlos (La Libertad Avanza, Chaco)

Garrido, Jose Luis (Por Santa Cruz, Santa Cruz)

Giampieri, Antonela (Pro, C.A.B.A.)

Giudici, Silvana (La Libertad Avanza, C.A.B.A.)

Goitia, Rosario (La Libertad Avanza, Chaco)

Gonzales, Alfredo (La Libertad Avanza, Jujuy)

Gonzalez, Alvaro (Pro, C.A.B.A.)

Gonzalez, Diogenes Ignacio (UCR - Unión Cívica Radical, Corrientes)

Gonzalez, Gerardo Gustavo (Argentina Federal, Formosa)

Gonzalez Estevarena, Maria Luisa (La Libertad Avanza, Buenos Aires)

Gruber, Maura (La Libertad Avanza, Misiones)

Guzman, Jairo (La Libertad Avanza, Santa Cruz)

Hartfield, Diego (La Libertad Avanza, Misiones)

Herrera Ahuad, Oscar A. (Argentina Federal, Misiones)

Holzman, Patricia (La Libertad Avanza, C.A.B.A.)

Huesen, Gerardo (La Libertad Avanza, Tucumán)

Humenuk, Gladys (La Libertad Avanza, Buenos Aires)

Ibañez, Maria Cecilia (La Libertad Avanza, Córdoba)

Jaime Quiroga, Carlos Gustavo (Producción y Trabajo, San Juan)

Laumann, Andres Ariel (La Libertad Avanza, Entre Ríos)

Lemoine, Lilia (La Libertad Avanza, Buenos Aires)

Leone, Andres (La Libertad Avanza, C.A.B.A.)

Llano, Mercedes (La Libertad Avanza, Mendoza)

Lluch, Enrique (La Libertad Avanza, Córdoba)

Longo, Johanna Sabrina (La Libertad Avanza, Buenos Aires)

Macyszyn, Lorena (La Libertad Avanza, Buenos Aires)

Martinez, Alvaro (La Libertad Avanza, Mendoza)

Matzkin, Martin (La Libertad Avanza, La Pampa)

Maureira, Karina (La Neuquinidad, Neuquén)

Mayoraz, Nicolas (La Libertad Avanza, Santa Fe)

Medina, Gladys (Independencia, Tucumán)

Metral Asensio, Julieta (La Libertad Avanza, Mendoza)

Molinuevo, Soledad (La Libertad Avanza, Tucumán)

Mondaca, Soledad (La Libertad Avanza, Neuquén)

Monguillot, Fernando (Elijo Catamarca, Catamarca)

Montenegro, Guillermo (La Libertad Avanza, Buenos Aires)

Montenegro, Juan Pablo (La Libertad Avanza, Santa Fe)

Morchio, Francisco (La Libertad Avanza, Entre Ríos)

Moreno Ovalle, Julio (La Libertad Avanza, Salta)

Muñoz, Gabriela Luciana (La Libertad Avanza, Neuquén)

Nieri, Lisandro (UCR - Unión Cívica Radical, Mendoza)

Niveyro, Miriam (La Libertad Avanza, Buenos Aires)

Noblega, Sebastian (Elijo Catamarca, Catamarca)

Noguera, Javier (Independencia, Tucumán)

Nuñez, Jose (Provincias Unidas, Santa Fe)

Ojeda, Joaquin (La Libertad Avanza, Buenos Aires)

Outes, Pablo (Argentina Federal, Salta)

Pareja, Sebastian (La Libertad Avanza, Buenos Aires)

Patiño Brizuela, Marcos (La Libertad Avanza, Córdoba)

Pauli, Santiago (La Libertad Avanza, Tierra del Fuego)

Pellegrini, Agustin (La Libertad Avanza, Santa Fe)

Pelli, Federico Agustin (La Libertad Avanza, Tucumán)

Peluc, Jose (La Libertad Avanza, San Juan)

Petri, Luis (La Libertad Avanza, Mendoza)

Petrovich, Maria Lorena (La Libertad Avanza, Buenos Aires)

Picat, Luis Albino (La Libertad Avanza, Córdoba)

Picon Martinez, Nancy Viviana (Producción y Trabajo, San Juan)

Ponce, Maria Celeste (La Libertad Avanza, Córdoba)

Quintar, Manuel (La Libertad Avanza, Jujuy)

Ravera, Valentina (La Libertad Avanza, Santa Fe)

Razzini, Veronica (La Libertad Avanza, Santa Fe)

Reichardt, Karen (La Libertad Avanza, Buenos Aires)

Riesco, Gaston (La Libertad Avanza, Neuquén)

Ritondo, Cristian A. (Pro, Buenos Aires)

Rizzotti, Jorge (Provincias Unidas, Jujuy)

Roca, Gonzalo (La Libertad Avanza, Córdoba)

Rodriguez, Miguel (La Libertad Avanza, Tierra del Fuego)

Rodriguez Machado, Laura Elena (La Libertad Avanza, Córdoba)

Ruiz, Yamila (Argentina Federal, Misiones)

Sanchez Wrba, Javier (Pro, Buenos Aires)

Santillan Juarez Brahim, Juliana (La Libertad Avanza, Buenos Aires)

Santurio, Santiago (La Libertad Avanza, Buenos Aires)

Scaglia, Gisela (Provincias Unidas, Santa Fe)

Schneider, Dario (UCR - Unión Cívica Radical, Entre Ríos)

Soldano, Laura (La Libertad Avanza, Córdoba)

Tomassoni, Yamile (La Libertad Avanza, Santa Fe)

Torres, Ruben Dario (La Libertad Avanza, Buenos Aires)

Tortoriello, Anibal (La Libertad Avanza, Rio Negro)

Tournier, Jose Federico (La Libertad Avanza, Corrientes)

Treffinger, Cesar (La Libertad Avanza, Chubut)

Urien, Hernan (La Libertad Avanza, Buenos Aires)

Vancsik, Daniel (Argentina Federal, Misiones)

Vasquez, Patricia (La Libertad Avanza, Buenos Aires)

Vega, Yolanda (Argentina Federal, Salta)

Vera, Andrea Fernanda (La Libertad Avanza, Buenos Aires)

Verasay, Pamela Fernanda (UCR - Unión Cívica Radical, Mendoza)

Villaverde, Lorena (La Libertad Avanza, Rio Negro)

Visconti, Gino (La Libertad Avanza, La Rioja)

Yeza, Martin (Pro, Buenos Aires)

Zago, Oscar (MID - Movimiento de Integración y Desarrollo, C.A.B.A.)

Zapata, Carlos Raul (La Libertad Avanza, Salta)

Zigaran, Maria Ines (Provincias Unidas, Jujuy)

El diputado y operador libertario en PBA, Sebastián Pareja.

El listado de los 110 diputados y diputadas que le dijeron NO al proyecto: