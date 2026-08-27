Estados Unidos bloquea el paso de 75 los buques en el estrecho de Ormuz

El Mando Central de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos (CENTCOM) confirmó que elevó a 75 el número de buques comerciales bloqueados o desviados en el estrecho de Ormuz. La medida forma parte del cierre perimetral decretado por Washington sobre las aguas del Golfo Pérsico, en el marco del endurecimiento de las sanciones tras el estancamiento de las conversaciones con Teherán.

"Estados Unidos continúa haciendo cumplir el bloqueo contra Irán. A fecha del 27 de agosto, las fuerzas del CENTCOM han desviado 75 buques comerciales, inutilizado tres y abordado dos para garantizar el cumplimiento", detalló el comunicado oficial difundido por el organismo castrense en sus canales institucionales.

El despliegue militar en la zona marítima estratégica se profundizó luego de que venciera el plazo de 60 días fijado para alcanzar un entendimiento duradero tras las operaciones conjuntas desplegadas por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero. Ante la falta de un acuerdo global, la Casa Blanca dio inicio formal a una etapa de "guerra económica" y asfixia financiera sobre la República Islámica.

En paralelo al accionar de las fuerzas navales, el gobierno estadounidense ratificó el impacto de sus medidas punitivas sobre el mercado iraní. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó en declaraciones televisivas que la administración de Teherán ya enfrenta un escenario devastador a causa de las restricciones comerciales. "Su economía está en caída libre. Se encuentran en una situación devastadora", sostuvo la funcionaria norteamericana, quien aseveró que Irán registra una inflación superior al 100% anual y serias dificultades de caja que le impiden afrontar el pago de salarios a sus fuerzas policiales y militares.

Con información de EuropaPress.