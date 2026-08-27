Irán afirma estar sumido en una "guerra económica total", pero prometió resistir

El presidente del Parlamento de Irán y jefe del equipo negociador de Teherán, Mohamed Baqer Qalibaf, reconoció este jueves que el país enfrenta una "guerra económica total" producto de la ofensiva estadounidense, aunque aseguró que la República Islámica logrará superar el bloqueo con unidad nacional y el apoyo del sector privado. "El enemigo será derrotado", prometió.

"El enemigo ha desplegado todas sus capacidades para ejercer una mayor presión sobre el pueblo iraní. Sin embargo, verán al Gobierno derrotarlo en este campo también y pronto seremos testigos del descrédito de las operaciones psicológicas del enemigo", sostuvo Qalibaf en declaraciones recogidas por la agencia oficial Mehr, en las que instó a resguardar el poder adquisitivo y el empleo juvenil frente a la escalada.

El pronunciamiento de Teherán se produce tras la expiración del plazo de 60 días que ambas potencias se habían otorgado para negociar un acuerdo duradero luego de la ofensiva militar conjunta desplegada por Washington e Israel el pasado 28 de febrero.

La respuesta norteamericana no tardó en llegar desde la Casa Blanca. La vocera del Ejecutivo estadounidense, Karoline Leavitt, confirmó en entrevistas televisivas que actualmente "no hay negociaciones" en marcha con la cúpula iraní y reafirmó que el presidente Donald Trump mantendrá la presión financiera.

"Su economía está en caída libre y se encuentran en una situación devastadora, con una inflación superior al 100% que les impide pagar los sueldos de sus fuerzas de seguridad", aseveró Leavitt. La funcionaria agregó que el diálogo se mantendrá suspendido "hasta que el presidente considere que están dispuestos a sentarse a negociar de manera significativa", remarcando que Washington mantiene abiertas todas las opciones.

Con información de EuropaPress.