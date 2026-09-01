La tensión entre Estados Unidos e Irán volvió a escalar tras nuevos ataques cruzados en torno al estrecho de Ormuz. Mientras Donald Trump advirtió que Washington responderá “con fuerza”, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, afirmó que su país está dispuesto a retomar los compromisos de un acuerdo de junio si Estados Unidos también cumple con lo pactado. En tanto, EE.UU. bombardeó posiciones iraníes en la isla de Larak y Teherán respondió con ataques contra bases estadounidenses en Jordania y Emiratos Árabes Unidos. La reanudación de las hostilidades, después de un mes de pausa, elevó la preocupación por una nueva escalada y provocó un repunte del precio del petróleo. Todas las noticias del conflicto en Medio Oriente de este martes 1 de septiembre.
Trump vuelve a amenazar a Irán mientras Teherán abre la puerta al diálogo
La tensión entre Estados Unidos e Irán volvió a escalar tras nuevos ataques cruzados en torno al estrecho de Ormuz.
Hace 2 horas
Desesperado, Trump lanzó una guerra económica contra Irán: efectos y el antecedente ruso
Con arsenales al límite y un costo político en aumento, la Casa Blanca lanzó un feroz paquete financiero contra Teherán. El análisis de especialistas internacionales sobre el impacto en la población iraní, el límite militar de Washington y la respuesta de China para eludir el bloqueo.
El objetivo declarado es forzar a Teherán a negociar el fin de la guerra
Las nuevas sanciones anunciadas por Estados Unidos contra Irán el 25 de agosto de 2026, bajo la operación denominada Operation Economic Outcast (paria económico), marcan un giro en la estrategia de la administración Trump. Tras seis meses de guerra, Washington no ha logrado una victoria militar rápida y enfrenta un desgaste considerable en sus recursos; los arsenales de interceptores de misiles se encuentran en niveles bajos y varias bases en el Golfo han quedado inutilizadas.
Hace 2 horas
Hace 2 horas
La guerra contra Irán fortalece el naciente orden mundial
La guerra iniciada por Estados Unidos e Israel no logró quebrar al gobierno iraní y aceleró, en cambio, transformaciones geopolíticas de alcance global. Mientras Washington enfrenta una pérdida de influencia y crecientes tensiones con sus aliados, Irán profundiza sus vínculos con Rusia y China y Eurasia avanza en la construcción de alianzas que consolidan un nuevo orden multipolar.
“Puedo prolongarla y tomar el control de todo, o terminarla en dos o tres días”, alardeó el presidente Donald Trump, el 28 de febrero, horas después de un ataque a traición de Israel y Estados Unidos contra Irán.
Hace 2 horas
El petróleo saltó más de un 3% tras un nuevo ataque de EE.UU. y superó los US$ 90
La última suba se dio luego de bombardeos estadounidenses a posiciones militares y represalias iraníes en Jordania. Un video difundido con IA generó confusión en los mercados.
Imagen de archivo del estrecho de Ormuz cerca de la playa de Bandar Abbas, Irán.
Los precios internacionales del petróleo registraron un alza superior al 3% como consecuencia directa de la intensificación del conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán, que ya ingresó en su sexto mes y mantiene bajo amenaza la navegación en el estrecho de Ormuz. En las primeras operaciones de la jornada, el barril de crudo Brent subió un 3,26% hasta alcanzar los 90,97 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) trepó un 3,49% para cotizarse en 86,31 dólares.
08:37 | 31/08/2026
El petróleo superó los 90 dólares tras los ataques cruzados y Trump promete represalias
Después de que Irán disparara contra fuerzas estadounidenses en Jordania, el presidente del país norteamericano amenazó: "Habrá una respuesta".
10:23 | 30/08/2026
EE.UU. atacó la isla iraní de Larak, en Ormuz, y Teherán prometió contraatacar
Irán confirmó el ataque estadounidense e informó que varios combatientes y civiles murieron y resultaron heridos. Crece el temor a una nueva escalada militar en Medio Oriente.
"Sin final en el horizonte", crece el malestar en EE.UU. por la falta de plan de Trump en Medio Oriente.
11:11 | 29/08/2026
Irán promete "firmeza" ante sanciones de EE.UU. mientras Líbano sigue bajo ataque israelí
El gobierno iraní anunció a través de medios locales que preservarán "la firmeza y templanza" contra las sanciones estadounidenses y que apelarán a la diplomacia para defender sus intereses. En paralelo, el Ejército israelí desplegó ataques aéreos en distintas aldeas del sur de Líbano.
07:47 | 28/08/2026
Tras las sanciones de EE.UU., el ayatolá pidió menor dependencia del dólar
El líder supremo de Irán reapareció públicamente tras las nuevas sanciones de Estados Unidos y llamó a fortalecer la economía nacional. Además, pidió reducir la dependencia del dólar y apostar por la producción interna.
07:27 | 27/08/2026
Israel ataca Siria, Líbano y los territorios palestinos en una nueva escalada
En paralelo, el gobierno israelí niega estar ocupando Cisjordania, territorio en el que colonos realizan ataques diarios. "No es tierra ocupada, esta es nuestra tierra", dijo un funcionario más temprano esta semana.
06:58 | 26/08/2026
Hay guerra para rato: Trump dice que no tiene "apuro" para negociar con Irán
El presidente estadounidense le aseguró a Al Jazeera que no tiene "ningún plazo" para sentarse a negociar y poner fin al conflicto que se profundizó hace meses.
17:10 | 25/08/2026
Israel dice que la Cisjordania palestina es de ellos y aumentan los ataques
El embajador de Israel ante la ONU afirmó que los colonos no se van a ir de Cisjordania ocupada y al mismo tiempo un informe reveló que los ataques crecieron más del 60%.
Activistas palestinos, israelíes y extranjeros intentan acercarse a una casa palestina que fue asediada por colonos israelíes, en Qusra.
16:23 | 25/08/2026
Israel echó a representantes de Países Bajos en represalia al boicot contra la ocupación
El ministro de Relaciones Exteriores publicó en X que echó además al país europeo del Centro de Coordinación Civil-Militar, órgano multinacional que supervisa el alto al fuego en Gaza y coordina ayuda interncional para el enclave.
Tuit del ministro de Relaciones Exteriores de Israel Gideon Sa'ar
06:53 | 25/08/2026
EE.UU. sanciona a Irán y ofrece recompensas por sus altos cargos militares
Washington amplía las sanciones contra Irán y ofrece hasta 10 millones de dólares por información sobre altos cargos de la Guardia Revolucionaria, mientras Teherán amenaza con responder y destaca los avances de la mediación de Pakistán.
12:24 | 24/08/2026
Crecen los cruces entre EE.UU. e Irán en medio de las sanciones: "Pasen hambre de nuevo"
Las últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos, Israel y Líbano en vivo. Seguí las novedades de hoy, lunes 24 de agosto, del conflicto en Medio Oriente.
12:17 | 24/08/2026
Donald Trump afirmó que "Irán está colapsando" antes de lanzar su ofensiva financiera
El presidente estadounidense anticipó el inicio de una nueva fase de su guerra económica contra Teherán, en medio del estancamiento de las negociaciones y tras la ofensiva militar conjunta con Israel.
10:31 | 23/08/2026
Crece la tensión entre EE.UU. e Irán ante las nuevas sanciones
Las últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos, Israel y Líbano en vivo. Seguí las novedades de hoy, domingo 23 de agosto, del conflicto en Medio Oriente.