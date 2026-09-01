Trump vuelve a amenazar a Irán mientras Teherán abre la puerta al diálogo

La tensión entre Estados Unidos e Irán volvió a escalar tras nuevos ataques cruzados en torno al estrecho de Ormuz. Mientras Donald Trump advirtió que Washington responderá “con fuerza”, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, afirmó que su país está dispuesto a retomar los compromisos de un acuerdo de junio si Estados Unidos también cumple con lo pactado. En tanto, EE.UU. bombardeó posiciones iraníes en la isla de Larak y Teherán respondió con ataques contra bases estadounidenses en Jordania y Emiratos Árabes Unidos. La reanudación de las hostilidades, después de un mes de pausa, elevó la preocupación por una nueva escalada y provocó un repunte del precio del petróleo. Todas las noticias del conflicto en Medio Oriente de este martes 1 de septiembre.

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