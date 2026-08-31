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Conflicto en Medio Oriente

El precio del petróleo sube a más de 90 dólares tras los ataques de EEUU en el estrecho de Ormuz

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

La posibilidad de paz vuelve a complicarse y la negociación se estancó. La Unión Europea volvió a presionar a Irán para que desescale el conflicto. 

El precio del petróleo sube a más de 90 dólares tras los ataques de EEUU en el estrecho de Ormuz

A más de seis meses del inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subió casi un 3% a primera hora de esta lunes y pasó los 90 dólares por barril, tras los ataques lanzados por Estados Unidos sobre la isla de Larek, una isla iraní situada en el estratégico Estrecho de Ormuz, en el golfo Pérsico.

Por su parte, la Unión Europea reitetó que continuará trabajando con EE.UU. y con otros socios del G7 e internacionales para mantener la presión sobre Irán que desescale el conflicto. Además exigió "esfuerzos diplomáticos" para que se alcance un acuerdo de paz y se garantice la libertad de navegación por el estrecho de Ormuz. Por el momento, la posibilidad de paz se enfrió el conflicto sigue en una etapa de desgaste sin una salida definida.  Todas las noticias del conflicto en Medio Oriente de este domingo 30 de agosto. 

 

Hace 1 hora

Trump recibirá a directivos petroleros tras acusar a las refinerías de especular

El presidente Donald Trump ​acusó a las refinerías de petróleo estadounidenses de especular a costa de los estadounidenses, pidió una investigación del Departamento de Justicia e instó a las empresas a que utilicen sus enormes beneficios para reducir los precios de la gasolina, que ‌se han disparado en el contexto del conflicto actual ‌con Irán.

Se espera que este martes reciba a muchas de esas empresas en la Casa Blanca para celebrar los esfuerzos por mantener el mercado bien abastecido, con la esperanza de controlar los precios de la gasolina, que actualmente rondan una media de más de 4 dólares el galón.

El momento elegido ha planteado un dilema inusual a los ejecutivos. Las empresas recibieron las invitaciones a finales de la semana pasada, con pocos detalles sobre el evento o incluso sobre quién más asistiría, según personas familiarizadas con los planes, lo que ha llevado a algunas a plantearse si enviar a sus máximos directivos podría convertir una reunión tradicional en la Casa Blanca en un encuentro incómodo con ​un presidente impredecible.

Hace 1 hora

La UE mantendrá la presión sobre Irán y pide redoblar "los esfuerzos diplomáticos" para alcanzar la paz

La Unión Europea ha reiterado este lunes que continuará trabajando "estrechamente" con Estados Unidos y con otros socios del G7 e internacionales para "mantener la presión sobre" Irán para una desescalada, y además ha reclamado "esfuerzos diplomáticos" para que se alcance un acuerdo de paz y se garantice la libertad de navegación por el estrecho de Ormuz.

Así lo ha señalado el bloque comunitario en una declaración emitida en el contexto de la reunión de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20, que se celebra los días 31 de agosto y el 1 de septiembre en la ciudad estadounidense de Asheville.

Hace 1 hora

Sube el petróleo por el bombardeo en el Estrecho de Ormuz

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía casi un 3% a primera hora de esta mañana, hasta pasar los 90 dólares por barril, tras los ataques lanzados por Estados Unidos (EEUU) sobre la isla de Larek, una isla iraní situada en el estratégico estrecho de Ormuz, en el golfo Pérsico.

Por su parte, el precio del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se encarecía un 2,6%, hasta sobrepasar los 85 dólares por barril. La televisión qatarí Al Jazeera ha informado, citando a un responsable estadounidense bajo condición de anonimato, de que Estados Unidos ha atacado dos lanzacohetes de la Guardia Revolucionaria ubicados en Larek.

Los cohetes estaban siendo preparados para lanzar minas navales en el estrecho de Ormuz, ha explicado la fuente. "Nuestras fuerzas han completado el desminado de las rutas mercantes internacionales del estrecho de Ormuz", ha señalado, antes de advertir de que están monitorizando la zona y están "listos" para "proteger el libre tránsito comercial a través del estrecho de Ormuz".

Hace 23 horas

EE.UU. atacó la isla iraní de Larak, en Ormuz, y Teherán prometió contraatacar

Irán confirmó el ataque estadounidense e informó que varios combatientes y civiles murieron y resultaron heridos. Crece el temor a una nueva escalada militar en Medio Oriente. 

"Sin final en el horizonte", crece el malestar en EE.UU. por la falta de plan de Trump en Medio Oriente.

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00:05 | 30/08/2026

La guerra contra Irán fortalece el naciente orden mundial

La guerra iniciada por Estados Unidos e Israel no logró quebrar al gobierno iraní y aceleró, en cambio, transformaciones geopolíticas de alcance global. Mientras Washington enfrenta una pérdida de influencia y crecientes tensiones con sus aliados, Irán profundiza sus vínculos con Rusia y China y Eurasia avanza en la construcción de alianzas que consolidan un nuevo orden multipolar.
 

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11:11 | 29/08/2026

Irán promete "firmeza" ante sanciones de EE.UU. mientras Líbano sigue bajo ataque israelí

El gobierno iraní anunció a través de medios locales que preservarán "la firmeza y templanza" contra las sanciones estadounidenses y que apelarán a la diplomacia para defender sus intereses. En paralelo, el Ejército israelí desplegó ataques aéreos en distintas aldeas del sur de Líbano.

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00:04 | 29/08/2026

Desesperado, Trump lanzó una guerra económica contra Irán: efectos y el antecedente ruso

Con arsenales al límite y un costo político en aumento, la Casa Blanca lanzó un feroz paquete financiero contra Teherán. El análisis de especialistas internacionales sobre el impacto en la población iraní, el límite militar de Washington y la respuesta de China para eludir el bloqueo.

El objetivo declarado es forzar a Teherán a negociar el fin de la guerra

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07:47 | 28/08/2026

Tras las sanciones de EE.UU., el ayatolá pidió menor dependencia del dólar

El líder supremo de Irán reapareció públicamente tras las nuevas sanciones de Estados Unidos y llamó a fortalecer la economía nacional. Además, pidió reducir la dependencia del dólar y apostar por la producción interna.

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07:27 | 27/08/2026

Israel ataca Siria, Líbano y los territorios palestinos en una nueva escalada

En paralelo, el gobierno israelí niega estar ocupando Cisjordania, territorio en el que colonos realizan ataques diarios. "No es tierra ocupada, esta es nuestra tierra", dijo un funcionario más temprano esta semana. 

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06:58 | 26/08/2026

Hay guerra para rato: Trump dice que no tiene "apuro" para negociar con Irán

El presidente estadounidense le aseguró a Al Jazeera que no tiene "ningún plazo" para sentarse a negociar y poner fin al conflicto que se profundizó hace meses.

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17:10 | 25/08/2026

Israel dice que la Cisjordania palestina es de ellos y aumentan los ataques

El embajador de Israel ante la ONU afirmó que los colonos no se van a ir de Cisjordania ocupada y al mismo tiempo un informe reveló que los ataques crecieron más del 60%. 

Activistas palestinos, israelíes y extranjeros intentan acercarse a una casa palestina que fue asediada por colonos israelíes, en Qusra.

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16:23 | 25/08/2026

Israel echó a representantes de Países Bajos en represalia al boicot contra la ocupación

El ministro de Relaciones Exteriores publicó en X que echó además al país europeo del Centro de Coordinación Civil-Militar, órgano multinacional que supervisa el alto al fuego en Gaza y coordina ayuda interncional para el enclave. 

Tuit del ministro de Relaciones Exteriores de Israel Gideon Sa'ar

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06:53 | 25/08/2026

EE.UU. sanciona a Irán y ofrece recompensas por sus altos cargos militares

Washington amplía las sanciones contra Irán y ofrece hasta 10 millones de dólares por información sobre altos cargos de la Guardia Revolucionaria, mientras Teherán amenaza con responder y destaca los avances de la mediación de Pakistán.

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12:24 | 24/08/2026

Crecen los cruces entre EE.UU. e Irán en medio de las sanciones: "Pasen hambre de nuevo"

Las últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos, Israel y Líbano en vivo. Seguí las novedades de hoy, lunes 24 de agosto, del conflicto en Medio Oriente.

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12:17 | 24/08/2026

Donald Trump afirmó que "Irán está colapsando" antes de lanzar su ofensiva financiera

El presidente estadounidense anticipó el inicio de una nueva fase de su guerra económica contra Teherán, en medio del estancamiento de las negociaciones y tras la ofensiva militar conjunta con Israel.

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10:31 | 23/08/2026

Crece la tensión entre EE.UU. e Irán ante las nuevas sanciones

Las últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos, Israel y Líbano en vivo. Seguí las novedades de hoy, domingo 23 de agosto, del conflicto en Medio Oriente.

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19:23 | 22/08/2026

Corea del Sur apuesta por la ruta ártica para evitar la crisis en Medio Oriente

En medio de la guerra en Medio Oriente, Corea del Sur envió su primer portacontenedores por el Ártico, una ruta que podría revolucionar el comercio, pero preocupa a ecologistas.

La maniobra llega en un contexto de incertidumbre global por la guerra en Medio Oriente, que trastocó las rutas comerciales tradicionales y obligó a buscar alternativas para el transporte marítimo.

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