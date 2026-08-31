El precio del petróleo sube a más de 90 dólares tras los ataques de EEUU en el estrecho de Ormuz

A más de seis meses del inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subió casi un 3% a primera hora de esta lunes y pasó los 90 dólares por barril, tras los ataques lanzados por Estados Unidos sobre la isla de Larek, una isla iraní situada en el estratégico Estrecho de Ormuz, en el golfo Pérsico.

Por su parte, la Unión Europea reitetó que continuará trabajando con EE.UU. y con otros socios del G7 e internacionales para mantener la presión sobre Irán que desescale el conflicto. Además exigió "esfuerzos diplomáticos" para que se alcance un acuerdo de paz y se garantice la libertad de navegación por el estrecho de Ormuz. Por el momento, la posibilidad de paz se enfrió el conflicto sigue en una etapa de desgaste sin una salida definida. Todas las noticias del conflicto en Medio Oriente de este domingo 30 de agosto.