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El fin de una era

Se retira Lionel Messi EN VIVO: el minuto a minuto de las repercusiones del anuncio del 10 de la Selección

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

El ahora ex capitán de la Selección Argentina anunció su retiro del equipo Albiceleste tras su debut en 2005. Seguí las repercusiones de la noticia, el impacto en sus compañeros y qué le depara al combinado nacional. 

lionel messi

El retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina concentra la atención del fútbol mundial y abre una etapa de incertidumbre en el fútbol mundial. Con una emotiva carta y un conmovedor video, la figura del Inter Miami dio a conocer su decisión de ponerle fin a su etapa en el combinado nacional

En este liveblog sobre el retiro de Messi de la Selección Argentina, seguiremos minuto a minuto las últimas noticias, declaraciones del futbolista, anuncios oficiales de la AFA y las reacciones de sus compañeros, entrenadores y protagonistas del fútbol. La cobertura también incluirá información sobre los próximos partidos de Argentina y el calendario que podría marcar los últimos encuentros de Messi con la camiseta albiceleste.

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La historia de Messi en la Selección Argentina incluye títulos como la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022, además de una trayectoria que lo convirtió en el máximo referente de una de las etapas más exitosas del equipo nacional. Por eso, cualquier definición sobre su futuro trasciende lo deportivo y genera repercusiones entre millones de hinchas.

Este liveblog se actualizará con toda la información sobre el retiro de Lionel Messi, sus próximos pasos en la Selección Argentina y los homenajes que puedan realizarse en torno a una carrera que marcó la historia del fútbol argentino.

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En TN se quebraron al aire de un móvil por el retiro de Messi: "Estoy rota”

Una joven no pudo contener su emoción al hablar de Lionel Messi tras su retiro de la Selección Argentina durante un móvil de TN.

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El conmovedor mensaje de Gastón Edul tras el anuncio de Messi: "El ídolo de todos”

Gastón Edul publicó un emotivo mensaje de despedida tras el conmovedor anuncio de Lionel Messi en sus redes sociales.

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Sorpresa por la reacción de Flavio Azzaro tras la despedida de Messi: “Qué boludo”

Flavio Azzaro recordó sus dichos acerca del desempeño de Lionel Messi tras el anuncio que realizó el capitán en sus redes sociales.

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El día que La Sole le cantó Brindis a Messi y lo emocionó hasta las lágrimas

La artista santafesino homenajeó a su coterráneo en persona, cantándole la canción que se convirtió en el himno de la Selección. En 2023, Soledad Pastorutti entonó las estrofas de su canción frente a un Messi visiblemente emocionado.

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Quién puede heredar la "10" de Messi tras su retiro de la Selección

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