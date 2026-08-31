Se retira Lionel Messi EN VIVO: el minuto a minuto de las repercusiones del anuncio del 10 de la Selección

El retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina concentra la atención del fútbol mundial y abre una etapa de incertidumbre en el fútbol mundial. Con una emotiva carta y un conmovedor video, la figura del Inter Miami dio a conocer su decisión de ponerle fin a su etapa en el combinado nacional

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En este liveblog sobre el retiro de Messi de la Selección Argentina, seguiremos minuto a minuto las últimas noticias, declaraciones del futbolista, anuncios oficiales de la AFA y las reacciones de sus compañeros, entrenadores y protagonistas del fútbol. La cobertura también incluirá información sobre los próximos partidos de Argentina y el calendario que podría marcar los últimos encuentros de Messi con la camiseta albiceleste.

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La historia de Messi en la Selección Argentina incluye títulos como la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022, además de una trayectoria que lo convirtió en el máximo referente de una de las etapas más exitosas del equipo nacional. Por eso, cualquier definición sobre su futuro trasciende lo deportivo y genera repercusiones entre millones de hinchas.

Este liveblog se actualizará con toda la información sobre el retiro de Lionel Messi, sus próximos pasos en la Selección Argentina y los homenajes que puedan realizarse en torno a una carrera que marcó la historia del fútbol argentino.