Los rivales a los que Messi más le convirtió con la Selección Argentina

Una enorme carrera comienza a apagarse de a poco y esto provoca que aparezca una de las primeras noticias que los hinchas del fútbol no están preparados para digerir. Hace unas horas, Lionel Messi anunció que se retira de la Selección Argentina y lo hizo por medio de una carta escrita a mano que luego subió a las redes sociales. La misma permite abrir una puerta para repasar qué rivales lo sufrieron cada vez que los enfrentaron y quién fue el más goleado de todos ellos.

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Después de la final perdida frente a España y el doloroso momento de perder a su padre, la carrera del jugador argentino comenzó a ingresar en una etapa en la que debe tomar decisiones más que importantes porque su edad le marca que no le queda mucho más camino para recorrer. A pesar de que las lesiones nunca lo complicaron tanto, su físico dice que puede estar un tiempo más dentro de un campo de juego, pero con un rol nuevo que está sostenido por su inteligencia y experiencia.

En el medio, surge el dato de que Lionel Messi defendió la camiseta de la Selección Argentina en 207 oportunidades y que tuvo la posibilidad de marcarle varios goles a una gran cantidad de equipos. El que más sufrió fue Bolivia, que recibió nueve tantos, mientras que en el segundo lugar aparecen Venezuela y Ecuador, con seis. Luego figuran Brasil, Uruguay y Guatemala, con cinco. Otros países fuera del continente americano con el mismo registro son Estonia y Argelia.

No hay ninguna duda de que la presencia de Lionel Messi dentro de un campo de juego con la camiseta de la Argentina va a ser una imagen que se extrañará y de gran manera. No solo por lo que genera al tocar el balón, sino también por el impacto que tiene al portar la cinta de capitán y guiar a sus compañeros en situaciones límite, como son los momentos complicados de los partidos o instancias decisivas como aquella semifinal frente a Inglaterra en el último Mundial.

¿Los jugadores sabían de esta decisión?

De acuerdo con los rumores que circulan en las redes sociales, se tiene conocimiento de que Lionel Messi le había anunciado a un pequeño grupo de jugadores que no iba a defender más la camiseta de la Selección Argentina y ese dato podría haberse dado después del 21 de julio, cuando escribió la carta de despedida. Es por ello que las primeras reacciones en aparecer fueron las de Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Lautaro Martínez, Cristian Romero, Enzo Fernández y hasta Ángel Di María.

“Tu amor incondicional por nuestro país, tus batallas internas para nunca abandonar, tu fortaleza para siempre aguantar las injusticias, tu liderazgo y calidad humana con cada jugador que estaba en el predio para que se sienta bien, los detalles con cada trabajador de nuestra selección… solo gracias, el más grande de toda la historia, gracias por hacernos tan pero tan felices, no te imaginas cuántas sonrisas sacaste!! sos eterno”, expresó De Paul en sus redes sociales.