El guiño peronista que se filtró en el video de despedida de Lionel Messi

El video de despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina provocó un impacto inmediato en las redes sociales. A través de un reel en su cuenta oficial de Instagram, el astro rosarino repasó los hitos más emblemáticos de su etapa con la camiseta albiceleste, con especial énfasis en la comunión con la gente y la histórica movilización popular por la obtención de la Copa del Mundo.

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Sin embargo, más allá de la carga emotiva de las imágenes deportivas y la marea festiva en las calles, los usuarios más atentos detectaron un detalle visual particular durante los planos de los festejos en la Ciudad de Buenos Aires.

En una de las tomas panorámicas sobre la Avenida 9 de Julio, la cámara registra a la multitud flameando banderas sobre los semáforos y postes de luz. En el margen superior derecho de la pantalla se distingue de manera prominente el icónico mural de Eva Perón ubicado en el edificio del Ministerio de Desarrollo Social.

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Si bien la inclusión del plano responde a la escala gigantesca de la convocatoria que colmó el centro porteño, la presencia de la figura de Evita recortada contra el cielo de la 9 de Julio generó rápida repercusión y lecturas políticas sobre la simbología presente en el clip de despedida del '10'.

Una imagen que ya es parte del paisaje de los festejos populares

El mural de Eva Perón es, desde hace años, uno de los puntos de referencia visuales más reconocibles de la 9 de Julio. Su tamaño y ubicación lo convierten en un fondo casi inevitable para cualquier registro audiovisual que busque capturar la inmensidad de una movilización en esa zona de la Ciudad. Por eso, gran parte de los festejos por títulos deportivos, actos políticos y eventos masivos terminan teniendo, de manera incidental, esa figura como telón de fondo.

Más allá de la polémica puntual por el encuadre, el eje central del Reel publicado por Messi es un homenaje a los años vividos con la camiseta de la Selección Argentina. El material combina imágenes de los principales logros deportivos con registros de los festejos populares, buscando transmitir la dimensión emocional que significó para el capitán la conquista del Mundial junto a millones de argentinos en las calles.

El video se enmarca en el contexto de la despedida formal del jugador de la Selección, un momento que generó una enorme repercusión mediática y emotiva entre los hinchas, más allá de cualquier lectura adicional sobre los planos específicos que integran el material audiovisual.