Quién puede heredar la camiseta número 10 de Messi tras su retiro de la Selección Argentina

La camiseta número 10 de la Selección Argentina quedó asociada para siempre a Lionel Messi después de más de una década en la que el capitán llevó ese dorsal a lo más alto. Su retiro del Seleccionado, anunciado después del Mundial 2026, abre ahora una pregunta inevitable: ¿quién será el encargado de vestir una camiseta que antes perteneció a Diego Maradona y que durante los últimos años tuvo como dueño indiscutido al mejor futbolista argentino de la era moderna?

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Messi se despide de la "Albiceleste" después de una trayectoria histórica, con 207 partidos y 125 goles, además de títulos como la Copa América 2021, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. Su salida no solo representa el final de una era deportiva, sino también el comienzo de una etapa de renovación para el seleccionado que conduce Lionel Scaloni.

Quiénes podrían suceder la camiseta de Lionel Messi en la Selección Argentina

Entre los nombres que aparecen como posibles herederos de la camiseta 10 se encuentra Thiago Almada. El futbolista surgido de Vélez ocupa una posición ofensiva y cuenta con características que lo acercan al perfil que históricamente se relacionó con ese dorsal: es un jugador habilidoso, creativo y capaz de desenvolverse detrás de los delanteros. En el Mundial 2026 integró el plantel argentino con la camiseta número 16 y tuvo participación en el equipo de Scaloni.

Almada, además, ya demostró que puede asumir responsabilidades importantes con la Selección. Su capacidad para jugar como mediapunta, asociarse con sus compañeros y generar situaciones de peligro lo convierte en uno de los candidatos naturales para ocupar el espacio que deja Messi, aunque su juego y sus características sean diferentes a las del capitán. Su evolución en los próximos años será determinante para saber si puede convertirse en una referencia ofensiva de la nueva Argentina.

Thiago Almada con la Selección.

El otro nombre que aparece como alternativa es Nicolás Paz, una de las grandes apuestas de la nueva generación. El futbolista también se mueve en posiciones ofensivas, especialmente como mediapunta o volante de características creativas, y posee una técnica que le permite jugar cerca del área rival. Su crecimiento dentro de la Selección lo posiciona como otro de los candidatos a recibir, eventualmente, el histórico dorsal.

"Nico" Paz utilizó la camiseta número 18 durante el Mundial 2026, mientras que Almada llevó la 16. Ambos forman parte de una generación que deberá asumir progresivamente mayores responsabilidades tras la salida de Messi. Sin embargo, ninguno tiene garantizado el número 10: la decisión dependerá del cuerpo técnico y de cómo evolucione la estructura del equipo.

Nico Paz junto a Lionel Messi.

La chance de que la camiseta no sea usada

La tercera posibilidad es que la camiseta quede vacante por el momento. La 10 no es un número más para la Selección Argentina y, después de haber sido utilizada por Maradona y Messi, podría existir la decisión de no asignarla inmediatamente a otro futbolista. De esta manera, el dorsal podría permanecer sin dueño durante un período como una forma de reconocer el legado de Messi.

Por ahora, Almada y Nico Paz aparecen como los candidatos más naturales por las posiciones que ocupan y por sus características ofensivas. Pero la historia de la camiseta 10 exige mucho más que llevar un número en la espalda: implica asumir una responsabilidad enorme. El próximo heredero deberá construir su propio camino y, sobre todo, demostrar que está preparado para comenzar una nueva era con la Selección Argentina.