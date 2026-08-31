Por qué Messi se retiró de la Selección Argentina: los motivos del capitán

El último partido de Lionel Messi en la Selección Argentina fue en la final del Mundial 2026.

Después de una larga carrera de más de dos décadas, Lionel Messi anunció que no seguirá jugando en la Selección Argentina. Una larga carrera llena de momentos de felicidad y otros de tristeza. De pelear contra las duras críticas (muchas infundadas e injustas) y de sobreponerse a todo. Un héroe para las generaciones que crecieron disfrutando de su genialidad.

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Su último baile fue en la final del Mundial 2026, en donde tuvo a sus 39 años un rendimiento excepcional. Ocho goles y varias asistencias para llevar a la albiceleste a la final, después de haber salido campeón en la edición anterior (2022). Un logro inolvidable, que se suma a una serie de títulos importantes como las dos Copa América y la Finalissima. En una carta, el astro rosarino explicó por qué no jugará más con su país.

Los motivos por los que se retiró Messi de la Selección Argentina

El futbolista emitió un largo comunicado en el que expresó su decisión y aclaró que fue meditada después de la derrota por 1-0 en la final ante España. "Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección", apunta al comienzo de su mensaje. Aclaró que "queda poco y se van cerrando etapas" y resaltó: "Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen esta".

El astro rosarino con la camiseta de la Selección.

"Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol", expresó el jugador en sus redes sociales, en un carta que escribió dos días después de la final. Y agregó que la muerte de su padre está "más convencido que antes" de dejar la Albiceleste, dando a entender que fue otro de los motivos por los que se retira del seleccionado.

La carta de Messi con la que anunció su retiro de la Seleección Argentina.

La carta completa de Lionel Messi

"Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…

Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol.

Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar.

Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más).

Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos.

Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!

Gracias Dios por hacerme argentino.

¡Vamos Argentina!

*Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes".