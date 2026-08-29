Con las elecciones 2027 en las que Javier Milei buscará la reelección ya en el horizonte, La Libertad Avanza lanzó a su primer candidato a gobernador. Se trata del tucumano Lisandro Catalán, quien buscará vencer a Osvaldo Jaldo, que llegó a la gobernación de la mano del Partido Justicialista pero que ha mostrado un apoyo institucional y político al gobierno de Milei. Las últimas noticias del gobierno de Javier Milei de este sábado 29 de agosto.
La Libertad Avanza ya tiene su primer candidato a gobernador para 2027
Lisandro Catalán es el primer candidato a gobernador confirmado de La Libertad Avanza para las elecciones 2027.
Hace 1 hora
Lisandro Catalán, el primer candidato confirmado de LLA para 2027
Cada vez falta menos para las elecciones 2027 y ya se empiezan a definir candidaturas. El primero en La Libertad Avanza en confirmar que buscará una gobernación fue Lisandro Catalán, que el viernes encabezó un acto para 900 personas en donde presentó su plan de gobierno para la provincia de Tucumán.
“No voy a ser candidato a gobernador, voy a ser el gobernador de la provincia de Tucumán”, fue la definición con la que Catalán dejó en claro su objetivo electoral. Según explicó el propio presidente de LLA en Tucumán, el lanzamiento contó con el apoyo de la conducción nacional del partido, pese a que ningún integrante de la mesa nacional se hizo presente, aunque envió referentes técnicos y políticos.
Por el momento, no está confirmado quién lo acompañará como vice en la boleta y el propio Catalán reconoció que para vencer a Osvaldo Jaldo, actual Gobernador, deberán construir acuerdos con otros partidos de la provincia.
Lisandro Catalán fue ministro del Interior de la Nación durante cerca de un mes y medio en el 2025, y es el actual presidente de La Libertad Avanza en Tucumán.
Hace 1 hora
El inesperado reclamo de Luis Majul a Javier Milei: "Que sea más empático"
Al aire de El Observador 107.9, el conductor Luis Majul reconoció el mal momento económico de la población y le dejó una sugerencia al presidente.
El inesperado reclamo de Luis Majul a Javier Milei: "Que sea más empático"
El periodista y conductor ultra oficialista Luis Majul analizó el contexto económico actual durante su programa en El Observador 107.9 y reconoció las dificultades que atraviesan distintos sectores de la población. En su intervención radial, el comunicador admitió que la coyuntura afecta directamente a la sociedad, incluso a quienes respaldaron en las urnas al presidente Javier Milei.
Hace 2 horas
Nelson Castro y un duro cuestionamiento a Javier Milei tras su discurso en ORT
Nelson Castro cuestionó en Radio Rivadavia la presentación de Javier Milei en una escuela y criticó sus ataques al periodismo frente a los alumnos.
Duro cuestionamiento a Javier Milei tras su discurso en una escuela: "¿Eso enseña?"
El periodista y conductor Nelson Castro lanzó un severo cuestionamiento contra el presidente Javier Milei a raíz de su reciente participación en un acto en una institución educativa. Durante la emisión de su programa Vamos Rivadavia por Radio Rivadavia, el conductor analizó el contenido del discurso que el mandatario brindó ante alumnos y docentes, al considerar que desvirtuó el propósito pedagógico de la jornada.
Hace 2 horas
Milei juega al “policía malo” con Caputo, los “empáticos” del Gobierno y el PJ libertario
La nueva estrategia del Gobierno y el rol de cada uno. La labor del PRO, la jugada de Bullrich y una certeza: el gobierno se puso a hacer peronismo para intentar ganar en 2027.
El Gobierno intenta una estrategia para que llegue "relato y guita a la gente".
En medio de una grave crisis política y en el peor momento personal de Javier Milei, el Gobierno tuvo que salir a reconocer que hay una problemática gigantesca a nivel económico en la calle, en lo que se conoce como "la micro". Por eso empezó a tomar medidas: en Casa Rosada, quienes manejan números y encuestas saben que así no hay reelección posible.
Hace 11 horas
Reforma electoral: próxima escala del plan para blindar el modelo
Tras avanzar sobre la Carta Orgánica del Banco Central y acelerar las designaciones judiciales, el oficialismo prepara la reforma electoral. Ficha Limpia, cambios en las PASO y nuevas reglas para los partidos se cruzan con la negociación entre La Libertad Avanza y el PRO de cara a 2027.
Hace 16 horas
Exdirector de la ORT repudió el discurso de Milei: "No profundice la brecha"
Adrián Moscovich, titular por más de 20 años del colegio secundario ubicado en Almagro, criticó la ponencia del Presidente, que había tildado a Karl Marx de "satanista" e instado a los jóvenes a insultar al periodismo. También denunció "presión" de la DAIA.
Hace 18 horas
El Congreso puso el foco en el desembarco de Peter Thiel
Diputados realizó una audiencia para discutir los intereses y las implicancias del arribo del magnate al país. En el evento expuso el periodista de El Destape Nicolás Lantos. No asistió ningún funcionario ni dirigente oficialista.
Hace 19 horas
La Fed advierte por la inflación y vuelve a poner a las finanzas argentinas en alerta
Kevin Warsh dejó abierta la posibilidad de una suba de tasas en Estados Unidos, una decisión que podría encarecer el financiamiento externo y complicar la estrategia financiera del gobierno de Milei.
Hace 19 horas
Paro universitario: trabajadores de Chaco y Corrientes protestan contra el ajuste de Milei
Se cumple la segunda jornada de paro nacional y los trabajadores universitarios de las sedes de Resistencia y Corrientes reclaman por la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento. La secretaria general de ATUN afirmó que el Gobierno impulsó "la destrucción del poder adquisitivo de los trabajadores".
Uno de los puntos más críticos del reclamo gremial e institucional es el incumplimiento normativo por parte del Poder Ejecutivo
Hace 21 horas
Lo echaron y se intentó suicidar en una fábrica del presidente de UIA
Fue en medio de una discusión con un jefe de Recursos Humanos de la planta industrial de Rappallini en Salta. En abril del año pasado, el día después de que el directivo asumió en la UIA, en la misma planta murió triturado por una molienda un trabajador de mantenimiento y los responsable de la producción ordenaron continuar las labores.
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Cierra el histórico restaurante Santa Evita en Palermo: "Fue Milei"
Funcionará hasta el 30 de septiembre y luego dejará de atender al público. Sus dueños acusaron a la crisis económica por la decisión.
Hace 22 horas
Nueve de cada diez hogares endeudados: casi la mitad está fuera del sistema financiero
Un informe del IETSE muestra que las familias no solo se endeudan con bancos y tarjetas: también acumulan alquileres, fiado, impuestos, servicios y cuotas educativas.
10:32 | 28/08/2026
Carlos Bianco: "En el peronismo todo está más tranquilo"
El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires se mostró optimista de cara al escenario electoral de 2027.
09:35 | 28/08/2026
El Gobierno aumentó las Becas Manuel Belgrano: cuál es el nuevo monto
El Ministerio de Capital Humano dispuso una suba de este beneficio para estudiantes universitarios de carreras estratégicas por segunda vez en el año.
07:47 | 28/08/2026
Buque británico en Ushuaia: Quirno denunció una "operación"
A través de su cuenta de X, el canciller desmintió la violación de la soberanía en el amarre de la nave en Tierra del Fuego.
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Los endeudados de la AUH: el negocio sin riesgos de Galperín
Desde 2024, más de 1,8 millones de personas cobran programas sociales en sus cuentas de Mercado Pago. Como a sus clientes, la billetera de Galperín ofrece crédito a tasas delirantes, pero en este caso se asegura cobrar las cuotas porque las descuenta ni bien el Estado nacional acredita esa ayuda. ¿Cuánto gana? Otro misterio.
20:14 | 27/08/2026
Indiferencia y ajuste: uno de cada tres mamógrafos funciona mal en el país
En medio del ajuste de Milei y de la eliminación del Instituto Nacional del Cáncer, la red pública de mamógrafos enfrenta importantes dificultades de acceso: de los 404 equipos disponibles, uno de cada tres está fuera de servicio o presenta limitaciones operativas. El "mapa mamográfico" para que cualquier mujer sepa dónde está el mamógrafo más cercano a su domicilio.