La Libertad Avanza ya tiene su primer candidato a gobernador para 2027

Cada vez falta menos para las elecciones 2027 y ya se empiezan a definir candidaturas. El primero en La Libertad Avanza en confirmar que buscará una gobernación fue Lisandro Catalán, que el viernes encabezó un acto para 900 personas en donde presentó su plan de gobierno para la provincia de Tucumán.

“No voy a ser candidato a gobernador, voy a ser el gobernador de la provincia de Tucumán”, fue la definición con la que Catalán dejó en claro su objetivo electoral. Según explicó el propio presidente de LLA en Tucumán, el lanzamiento contó con el apoyo de la conducción nacional del partido, pese a que ningún integrante de la mesa nacional se hizo presente, aunque envió referentes técnicos y políticos.

Por el momento, no está confirmado quién lo acompañará como vice en la boleta y el propio Catalán reconoció que para vencer a Osvaldo Jaldo, actual Gobernador, deberán construir acuerdos con otros partidos de la provincia.

Lisandro Catalán fue ministro del Interior de la Nación durante cerca de un mes y medio en el 2025, y es el actual presidente de La Libertad Avanza en Tucumán.