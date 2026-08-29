Milei juega al “policía malo” con Caputo, los “empáticos” del Gobierno y el “peronismo libertario”

El Gobierno intenta una estrategia para que llegue "relato y guita a la gente".

En medio de una grave crisis política y en el peor momento personal de Javier Milei, el Gobierno tuvo que salir a reconocer que hay una problemática gigantesca a nivel económico en la calle, en lo que se conoce como "la micro". Por eso empezó a tomar medidas: en Casa Rosada, quienes manejan números y encuestas saben que así no hay reelección posible.

En este contexto y con este escenario, el Gobierno intenta una estrategia para que llegue "relato y guita a la gente". Esta semana que pasó hubo dos medidas que llamaron la atención. La primera, la "justicia social" de Luis Caputo de anunciar créditos hipotecarios para la clase media. Y la otra, la intención inédita de subir hasta más del millón de pesos el salario mínimo vital y móvil.

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De los créditos hipotecarios al Salario Mínimo: el plan para imitar el modelo de Menem

"Nos pusimos a hacer peronismo, ja", respondió una fuente a El Destape en broma, en consonancia con la frase de "Toto" en el anuncio de los créditos.

Los libertarios se pusieron a hacer peronismo de cara a su último año de Gobierno porque adentro de Rosada la sensación es que con esta economía desactivada y sin cambiar una coma, como advierte Milei, La Libertad Avanza pierde en 2027.

Hay una intención de imitar el modelo de Carlos Menem para la campaña de reelección: salariazo y casas para todos. Pero lo anunciado esta semana es mucho más marginal y ajustado que la receta menemista para que el expresidente sea reelecto en 1995.

Milei por ahora no dice nada de los anuncios de esta semana. Fueron realizados, obviamente, con su venia. No se mandaron solo los Caputo con el rechazo del Presidente. Es que este libreto no coincide para nada con los libros libertarios. Se trata de un reducidísimo "Plan Platita".

Entre el "sueño peronista" y el libreto libertario: el doble juego de Milei y Caputo

Una fuente que habla con Milei y Caputo confesó ante El Destape: "Es que están jugando al policía malo y policía bueno. El malo es Milei y el bueno sería Toto".

La idea es mostrar un Milei duro, inflexible y que no va a modificar nada del modelo económico, pero por el otro lado Caputo anuncia medidas populistas. "Esto que se anunció es el sueño húmedo del peronismo, pero nunca va a pasar en un gobierno de ellos porque nunca hay crédito por la inflación desbocada, no hay confianza y el riesgo país está en 2000 puntos", expresó una fuente a este portal.

"Empáticos" vs. "Duros": la grieta interna para comunicar la crisis

Además de los anuncios "para la gente" de Caputo, se armó un equipo de "empáticos". Allí están Patricia Bullrich, que hace dos semanas que pide públicamente que "le llegue a la gente los cambios de Milei" y se sumó el PRO libertario. Fue parte de la puesta en escena de Cristian Ritondo y Fernando de Andreis en Casa Rosada cuando se reunieron con los Menem y Diego Santilli. Salieron y contaron que llevaron su preocupación sobre la economía por mandato de Mauricio Macri. Una pantomima. Como detalle a sumar: los que salieron con este discurso son los que más acceso tienen a encuestas y más cabida le dan: el PRO y los Caputo, sobre todo Santiago.

Sin embargo, el Gobierno no va a tener una voz uniforme sobre este tema. No lo van a monopolizar los "empáticos". Del otro lado estarán los duros y antipáticos: Lilia Lemoine y Bertie Benegas Lynch, por ejemplo, ya salieron con frases lamentables sobre la población que debe plata. De un lado y otro, con el pasar de las semanas, habrá voces de un lado y otro. El Gobierno intenta bajar los dos mensajes al mismo tiempo.