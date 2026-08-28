Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 28 de agosto

El dólar MEP o dólar bolsa se actualiza este viernes, 28 de agosto, con un precio de compra de $1534,54 y una venta de $1535,35, lo que representa una variación de -0,46%. En el mercado de bonos, la cotización del dólar bolsa sigue de cerca el movimiento de los títulos públicos, mientras los inversores ajustan sus posiciones en el segmento bursátil.