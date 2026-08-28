Viernes 28 de Agosto del 2026 Vie 28 Ago
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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 28 de agosto

En VIVO - Actualizado hace 12 minutos

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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 28 de agosto

Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.

Hace 12 minutos

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 28 de agosto

El dólar MEP o dólar bolsa se actualiza este viernes, 28 de agosto, con un precio de compra de $1534,54 y una venta de $1535,35, lo que representa una variación de -0,46%. En el mercado de bonos, la cotización del dólar bolsa sigue de cerca el movimiento de los títulos públicos, mientras los inversores ajustan sus posiciones en el segmento bursátil.

Hace 28 minutos

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 28 de agosto

En la actualización de este viernes 28 de agosto, el dólar oficial en el Banco Nación se mantiene estable, con un precio de compra de $1485 y de venta de $1535. La variación registrada es de 0,00%, lo que refleja una cotización sin cambios en el día.

Hace 1 hora

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 28 de agosto

En el mercado informal, el dólar blue se actualiza este viernes 28 de agosto con un precio de $1535 para la compra y $1555 para la venta, lo que representa una variación de 0,00%.

Hace 21 horas

El dólar oficial no baja y se mantiene en los $ 1.535

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12:49 | 26/08/2026

Valor del dólar: el precio máximo que puede alcanzar

El dólar mayorista quebró la barrera de los $1.500 y ya opera por encima de los $1.510. En este escenario, el mercado mira el límite superior de la banda cambiaria. 

El valor del dólar según BCRA

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06:58 | 26/08/2026

El dólar oficial subió cinco pesos y cerró en $ 1.535

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20:33 | 25/08/2026

Cuál es el precio máximo que puede alcanzar el dólar

El relevamiento global de FocusEconomics entre 47 bancos y consultoras ubica la proyección más alta para el dólar mayorista a fin de año.

A cuánto va a estar el dólar según los bancos

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18:03 | 25/08/2026

La balanza turística continuó con déficit en julio y no afloja la salida de argentinos

Ingresaron 830.200 visitantes y salieron 1.228.200 argentinos durante julio. Si bien hubo un aumento del turismo receptivo, no alcanzó para revertir el déficit turístico de julio.

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06:54 | 25/08/2026

El dólar oficial no se movió y cerró en $ 1.530

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13:42 | 24/08/2026

Cómo comprar el dólar más barato

El dólar oficial arranca la última semana de agosto como la alternativa más económica para los ahorristas, a $1.515. 

A cuánto se vende el dólar el lunes

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12:46 | 24/08/2026

Entrá y debatí: ¿A cuánto se va el dólar en las elecciones de 2027?

Registrate y opiná sobre el precio al que llegará el dólar cuando sean las próximas elecciones presidenciales.

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11:07 | 24/08/2026

El dólar cayó a mínimos de varios meses por dudas financieras en EE.UU. y la escalada aran

El anuncio del Tesoro de duplicar la recompra de bonos asustó a los operadores y debilitó al billete verde. Crecen el oro y el bitcoin como refugios, mientras se agrava el cruce de aranceles con Canadá.

Ilustración fotográfica con billetes de dólar.

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09:14 | 24/08/2026

Los dólares oficial y paralelos cerraron al alza en la primera rueda de la semana

Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.

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17:37 | 23/08/2026

El Gobierno enfrenta una semana de presión sobre el valor del dólar

Esta semana se fija el precio de la divisa para pagar un bono dólar link y los bancos tienen la última oportunidad para recomponer el stock propio de dólares.

El Gobierno enfrenta una semana de presión sobre el valor del dólar.

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11:02 | 23/08/2026

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo

Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.

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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 22 de agosto

Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.

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18:18 | 21/08/2026

Ni el agro, ni el petróleo: el polo se afianza como la industria argentina más exitosa

El portal británico The Economist destacó cómo la cría, el talento y la clonación crearon un ecosistema exportador que prospera mucho más que otros sectores.

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