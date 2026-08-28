Viernes 28 de Agosto del 2026 Vie 28 Ago
Cotizaciones
Dólar Oficial $1535
Dólar Tarjeta $1995.5
Dólar Blue $1555
Dólar CCL $1602.1
Euro $1688.03
Riesgo País 509
La Feria
el destape Radio
el destape Radio
EN VIVO
EN VIVO
Seguimiento Minuto A Minuto

Milei acelera su agenda en el Congreso y negocia apoyos para la reforma electoral

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

El Gobierno tuvo media sanción en proyectos clave en Diputados y busca un pacto con gobernadores aliados para suspender las PASO.   

Milei acelera su agenda en el Congreso y negocia apoyos para la reforma electoral

Luego de conseguir media sanción en Diputados para la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el proyecto de Inocencia Fiscal II, el Gobierno busca recomponer el vínculo con las provincias y avanzar en la reforma electoral: Diego Santilli recibió en Casa Rosada a los gobernadores Rogelio Frigerio, Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora, mientras Patricia Bullrich anticipó que el Senado debatirá en 15 días la suspensión de las PASO, una de las principales apuestas de Karina Milei. Las últimas noticias del gobierno de Javier Milei. Javier Milei hoy. Seguí el Minuto a minuto de las medidas del gobierno de Javier Milei.

Hace 1 hora

Derrota y victoria de Milei: la Justicia tuvo dos fallos clave sobre la reforma laboral

La Justicia falló a favor y en contra del Gobierno sobre dos temas centrales de la reforma laboral: la transferencia de la Justicia Nacional del Trabajo y el recorte del 33% en indemnizaciones judicializadas.

En un nuevo revés contra el Gobierno de Javier Milei, la Justicia declaró inconstitucional un artículo de la reforma laboral que reducía las indemnizaciones. Sin embargo, en otro fallo celebrado por Casa Rosada, se dejó sin efecto la medida que suspendía el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad de Buenos Aires.

Leer la nota completa

Hace 1 hora

Ante alumnos de secundario, Milei vinculó a Marx con Satán y a Dios con la abundancia

El Presidente fue a una escuela secundaria porteña para hablar sobre "Ética como política de Estado" y sostuvo que "el marxismo es una teoría satánica" que provoca "miseria, muerte e infierno".

En un acto frente a alumnos de cuarto y quinto año de una escuela secundaria, el presidente Javier Milei calificó al economista alemán Karl Marx como "satanista" y sostuvo que sus teorías "implican el exterminio físico de individuos". También aseguró que el marxismo propone "el Estado como Dios sustituto" y que su resultado es "miseria, muerte e infierno en la Tierra".

Leer la nota completa

Hace 1 hora

Figura de El Trece desafió a Javier Milei: "Lo cagaria a trompadas"

En una entrevista sin filtro, reveló qué haría si se cruzara con el mandatario y por qué asegura que "no pide disculpas".

Estrella de la actuación le apuntó al presidente.

Esteban Lamothe volvió a cargar contra Javier Milei al recordar un cruce que mantuvieron meses atrás, luego de que el mandatario compartiera una publicación con una imagen editada del actor. El protagonista de "Secreto en la montaña" repasó el episodio durante una entrevista en Bondi Live, donde no esquivó ninguna definición sobre el vínculo que mantiene con el Presidente.

Leer la nota completa

Hace 8 horas

Los endeudados de la AUH: el negocio sin riesgos de Galperín

Desde 2024, más de 1,8 millones de personas cobran programas sociales en sus cuentas de Mercado Pago. Como a sus clientes, la billetera de Galperín ofrece crédito a tasas delirantes, pero en este caso se asegura cobrar las cuotas porque las descuenta ni bien el Estado nacional acredita esa ayuda. ¿Cuánto gana? Otro misterio.

Leer la nota completa

Hace 12 horas

Indiferencia y ajuste: uno de cada tres mamógrafos funciona mal en el país

En medio del ajuste de Milei y de la eliminación del Instituto Nacional del Cáncer, la red pública de mamógrafos enfrenta importantes dificultades de acceso: de los 404 equipos disponibles, uno de cada tres está fuera de servicio o presenta limitaciones operativas. El "mapa mamográfico" para que cualquier mujer sepa dónde está el mamógrafo más cercano a su domicilio.

Leer la nota completa

Hace 12 horas

El Gobierno emitió pesos y subió la tasa para frenar al dólar

El equipo económico tuvo que convalidar una mayor tasa de interés y liberar 600 mil millones de pesos para contener la suba del dólar, que durante este jueves registró el pico anual de operaciones financieras destinadas a fugar divisas del país. El efecto buscado por el equipo económico sigue siendo mantener el bajo nivel de actividad económica.

Leer la nota completa

Hace 13 horas

El PRO evalúa alianzas con LLA en distritos que no gobiernan para "blindar el cambio"

A la salida de la reunión de mesa política, los dirigentes del PRO esbozaron la posibilidad de una alianza en varios distritos. No hablaron de PBA ni de los distritos que ya conducen. 

Leer la nota completa

Hace 13 horas

Bausili declaró que su patrimonio bajó y que invierte afuera

Mientras maneja el Banco Central las cuentas personales que el socio de Caputo informó a la Oficina Anticorrupción dicen que perdió contra la inflación y que su patrimonio se redujo en dólares. ¿Dibujo o no sabe administrar dinero?

Leer la nota completa

Hace 15 horas

La Justicia argentina inhibió los bienes de Cerimedo y lo intimó a pagar una deuda

La deuda que le reclaman al ex asesor de campaña de Javier Milei es de más de 138 millones de pesos.

Leer la nota completa

Hace 15 horas

La inflación de agosto se moderó, pero el pan se disparó más de 5% en el mes

Los alimentos casi no subieron en la cuarta semana, pero panificados, lácteos y carnes acumulan los mayores aumentos del último mes, con alzas superiores al 5%. 

Leer la nota completa

Hace 15 horas

El Senado le dio 67 pliegos judiciales a Milei y la oposición instaló la crisis de la mora

La Cámara Alta avaló otra batería de jueces, camaristas y defensores, entre los que se encuentran dos que podrían intervenir en el caso $Libra. Por otra parte, el peronismo planteó el problema de la deuda de las familias. Patricia Bullrich tomó el tema para diferenciarse del Presidente.

Leer la nota completa

Hace 16 horas

Santilli con gobernadores aliados y díscolos: empieza a tomar forma la reforma electoral

El jefe de Gabinete se reunió este jueves en Casa Rosada con los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba).

Leer la nota completa

Hace 18 horas

Mujeres presas por venta de drogas, enfermedades y suicidios: las cárceles en la era Milei

El informe del CNPT reveló un aumento acelerado de mujeres encarceladas por delitos de drogas, junto con muertes evitables por enfermedades y suicidios en condiciones de aislamiento. 

Leer la nota completa

Hace 18 horas

Paran las Fuerzas Armadas y marchan al Ministerio de Defensa

"Si no se atienden nuestros reclamos, el Gobierno será el responsable de la profundización del conflicto", advirtió el gremio estatal.

Leer la nota completa

Hace 18 horas

Los bancos le piden al BCRA cambios para frenar la mora de las familias

La Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (Abappra) propuso flexibilizar la clasificación de deudores y facilitar refinanciaciones ante el deterioro de los créditos a hogares.

Leer la nota completa
Trending
Las más vistas