Milei acelera su agenda en el Congreso y negocia apoyos para la reforma electoral

Luego de conseguir media sanción en Diputados para la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el proyecto de Inocencia Fiscal II, el Gobierno busca recomponer el vínculo con las provincias y avanzar en la reforma electoral: Diego Santilli recibió en Casa Rosada a los gobernadores Rogelio Frigerio, Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora, mientras Patricia Bullrich anticipó que el Senado debatirá en 15 días la suspensión de las PASO, una de las principales apuestas de Karina Milei. Las últimas noticias del gobierno de Javier Milei. Javier Milei hoy. Seguí el Minuto a minuto de las medidas del gobierno de Javier Milei.