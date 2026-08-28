Luego de conseguir media sanción en Diputados para la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el proyecto de Inocencia Fiscal II, el Gobierno busca recomponer el vínculo con las provincias y avanzar en la reforma electoral: Diego Santilli recibió en Casa Rosada a los gobernadores Rogelio Frigerio, Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora, mientras Patricia Bullrich anticipó que el Senado debatirá en 15 días la suspensión de las PASO, una de las principales apuestas de Karina Milei. Las últimas noticias del gobierno de Javier Milei. Javier Milei hoy. Seguí el Minuto a minuto de las medidas del gobierno de Javier Milei.
Milei acelera su agenda en el Congreso y negocia apoyos para la reforma electoral
El Gobierno tuvo media sanción en proyectos clave en Diputados y busca un pacto con gobernadores aliados para suspender las PASO.
Hace 1 hora
Derrota y victoria de Milei: la Justicia tuvo dos fallos clave sobre la reforma laboral
La Justicia falló a favor y en contra del Gobierno sobre dos temas centrales de la reforma laboral: la transferencia de la Justicia Nacional del Trabajo y el recorte del 33% en indemnizaciones judicializadas.
En un nuevo revés contra el Gobierno de Javier Milei, la Justicia declaró inconstitucional un artículo de la reforma laboral que reducía las indemnizaciones. Sin embargo, en otro fallo celebrado por Casa Rosada, se dejó sin efecto la medida que suspendía el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad de Buenos Aires.
Hace 1 hora
Ante alumnos de secundario, Milei vinculó a Marx con Satán y a Dios con la abundancia
El Presidente fue a una escuela secundaria porteña para hablar sobre "Ética como política de Estado" y sostuvo que "el marxismo es una teoría satánica" que provoca "miseria, muerte e infierno".
En un acto frente a alumnos de cuarto y quinto año de una escuela secundaria, el presidente Javier Milei calificó al economista alemán Karl Marx como "satanista" y sostuvo que sus teorías "implican el exterminio físico de individuos". También aseguró que el marxismo propone "el Estado como Dios sustituto" y que su resultado es "miseria, muerte e infierno en la Tierra".
Hace 1 hora
Figura de El Trece desafió a Javier Milei: "Lo cagaria a trompadas"
En una entrevista sin filtro, reveló qué haría si se cruzara con el mandatario y por qué asegura que "no pide disculpas".
Estrella de la actuación le apuntó al presidente.
Esteban Lamothe volvió a cargar contra Javier Milei al recordar un cruce que mantuvieron meses atrás, luego de que el mandatario compartiera una publicación con una imagen editada del actor. El protagonista de "Secreto en la montaña" repasó el episodio durante una entrevista en Bondi Live, donde no esquivó ninguna definición sobre el vínculo que mantiene con el Presidente.
Hace 8 horas
Los endeudados de la AUH: el negocio sin riesgos de Galperín
Desde 2024, más de 1,8 millones de personas cobran programas sociales en sus cuentas de Mercado Pago. Como a sus clientes, la billetera de Galperín ofrece crédito a tasas delirantes, pero en este caso se asegura cobrar las cuotas porque las descuenta ni bien el Estado nacional acredita esa ayuda. ¿Cuánto gana? Otro misterio.
Hace 12 horas
Indiferencia y ajuste: uno de cada tres mamógrafos funciona mal en el país
En medio del ajuste de Milei y de la eliminación del Instituto Nacional del Cáncer, la red pública de mamógrafos enfrenta importantes dificultades de acceso: de los 404 equipos disponibles, uno de cada tres está fuera de servicio o presenta limitaciones operativas. El "mapa mamográfico" para que cualquier mujer sepa dónde está el mamógrafo más cercano a su domicilio.
Hace 12 horas
El Gobierno emitió pesos y subió la tasa para frenar al dólar
El equipo económico tuvo que convalidar una mayor tasa de interés y liberar 600 mil millones de pesos para contener la suba del dólar, que durante este jueves registró el pico anual de operaciones financieras destinadas a fugar divisas del país. El efecto buscado por el equipo económico sigue siendo mantener el bajo nivel de actividad económica.
Hace 13 horas
El PRO evalúa alianzas con LLA en distritos que no gobiernan para "blindar el cambio"
A la salida de la reunión de mesa política, los dirigentes del PRO esbozaron la posibilidad de una alianza en varios distritos. No hablaron de PBA ni de los distritos que ya conducen.
Hace 13 horas
Bausili declaró que su patrimonio bajó y que invierte afuera
Mientras maneja el Banco Central las cuentas personales que el socio de Caputo informó a la Oficina Anticorrupción dicen que perdió contra la inflación y que su patrimonio se redujo en dólares. ¿Dibujo o no sabe administrar dinero?
Hace 15 horas
La Justicia argentina inhibió los bienes de Cerimedo y lo intimó a pagar una deuda
La deuda que le reclaman al ex asesor de campaña de Javier Milei es de más de 138 millones de pesos.
Hace 15 horas
La inflación de agosto se moderó, pero el pan se disparó más de 5% en el mes
Los alimentos casi no subieron en la cuarta semana, pero panificados, lácteos y carnes acumulan los mayores aumentos del último mes, con alzas superiores al 5%.
Hace 15 horas
El Senado le dio 67 pliegos judiciales a Milei y la oposición instaló la crisis de la mora
La Cámara Alta avaló otra batería de jueces, camaristas y defensores, entre los que se encuentran dos que podrían intervenir en el caso $Libra. Por otra parte, el peronismo planteó el problema de la deuda de las familias. Patricia Bullrich tomó el tema para diferenciarse del Presidente.
Hace 16 horas
Santilli con gobernadores aliados y díscolos: empieza a tomar forma la reforma electoral
El jefe de Gabinete se reunió este jueves en Casa Rosada con los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba).
Hace 18 horas
Mujeres presas por venta de drogas, enfermedades y suicidios: las cárceles en la era Milei
El informe del CNPT reveló un aumento acelerado de mujeres encarceladas por delitos de drogas, junto con muertes evitables por enfermedades y suicidios en condiciones de aislamiento.
Hace 18 horas
Paran las Fuerzas Armadas y marchan al Ministerio de Defensa
"Si no se atienden nuestros reclamos, el Gobierno será el responsable de la profundización del conflicto", advirtió el gremio estatal.
Hace 18 horas
Los bancos le piden al BCRA cambios para frenar la mora de las familias
La Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (Abappra) propuso flexibilizar la clasificación de deudores y facilitar refinanciaciones ante el deterioro de los créditos a hogares.