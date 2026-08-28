Carlos Bianco: "En el peronismo todo está más tranquilo"

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, analizó la situación económica y política del país y se mostró optimista al anticipar que en 2027 "va a ganar el peronismo”. En esa línea, destacó que, actualmente, dentro de este espacio opositor "todo está más tranquilo”.

En diálogo con El Destape AM 1070, el funcionario cuestionó el rumbo económico del gobierno de Javier Milei al sostener que "estamos ante una reprimarización del aparato productivo” y agregar que “este modelo no alcanza para que vivan 47 millones de argentinos”. “Nos va a quedar un país cercano a la desintegración”, advirtió.

Críticas a la reforma del Banco Central

Bianco también se refirió a la reforma del Banco Central y cuestionó el planteo de independencia de la autoridad monetaria. “La reforma del Central es muy hipócrita”, sostuvo, y agregó: “Este Banco Central no es independiente”.

Además, manifestó su disconformidad con el acompañamiento de algunos dirigentes peronistas a la iniciativa: “Lamento que haya peronistas que votaron la reforma del Central”, dijo al respecto

Bianco también vinculó la situación económica con las consecuencias sociales que atraviesa el país y afirmó: “Tenemos una tasa de suicidios nunca vista en Argentina”.

Frente a este escenario, el ministro bonaerense defendió la necesidad de modificar las prioridades económicas. Según planteó, el ajuste no sería irreversible y podría revertirse mediante una mayor carga sobre los sectores de mayores ingresos. “El ajuste se puede revertir cobrándole más a los más ricos”, afirmó.

La interna del peronismo y el escenario de 2027

En el plano político, Bianco aseguró que Kicillof mantiene abiertos los canales de diálogo dentro del peronismo. “Kicillof habla con todos”, señaló.

También destacó la postura de la administración bonaerense frente a las iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en el Congreso: “Desde PBA nos opusimos a todos los proyectos del Ejecutivo en el Congreso”.

Consultado sobre la situación interna del peronismo, Bianco buscó bajar el tono de las disputas: “En el peronismo todo está más tranquilo”. Y agregó: “Nosotros no participamos ni de agresiones ni de treguas”. En tanto, sobre el escenario electoral de 2027, fue contundente: “En 2027 va a ganar el peronismo", dijo

La discusión por las PASO

Otro de los ejes de sus declaraciones fue el mecanismo para definir las candidaturas. Bianco defendió la continuidad de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

“Queremos sostener las PASO”, afirmó frente a la intención del Gobierno nacional de eliminarlas. Y sostuvo que “las PASO permiten fortalecer el sistema democrático”.

Sin embargo, también cuestionó algunos aspectos del esquema de financiamiento político. “Que no tenga tope el financiamiento de los partidos es poco democrático”, consideró.

En caso de que finalmente se eliminen las primarias, Bianco planteó que el peronismo deberá acordar un mecanismo alternativo: “Si se bajan las PASO, habrá que sentarse a definir un método”. Entre las posibilidades, mencionó la negociación y el consenso: “Puede haber un candidato por negociación o consenso”.

A su vez, descartó que necesariamente exista una relación automática entre las candidaturas nacionales y provinciales: “No es necesario que el candidato a Presidente elija al candidato a gobernador”.

La gestión bonaerense

Bianco también defendió la administración de Kicillof y destacó algunas de las medidas tomadas durante su gestión. En particular, señaló la reestructuración de la deuda provincial heredada de la gestión de María Eugenia Vidal. “En PBA reestructuramos toda la deuda del gobierno de Vidal”, afirmó.

Con la mirada puesta en el futuro político del peronismo, Bianco insistió en que el espacio debe concentrarse en construir una alternativa frente al actual modelo económico y evitar que las diferencias internas se transformen en un obstáculo.