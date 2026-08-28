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Fernando Cibeira
Encuestas 2026

Kicillof se consolida como líder de la oposición, con el peronismo parejo frente a LLA

Una encuesta de Synopsis ubica al gobernador bonaerense como principal referente opositor. Fuerza Patria aparece en un empate técnico con LLA, aunque el peronismo registra un menor nivel de rechazo. La oposición todavía no logra capitalizar el deseo de cambio.

28 de agosto, 2026 | 00.05

El gobernador bonaerense Axel Kicillof se consolida como líder de la oposición, tanto entre los votantes de Fuerza Patria como en el electorado general. El peronismo, en tanto, aparece en un escenario de virtual empate técnico con La Libertad Avanza, aunque el oficialismo podría inclinar la balanza a su favor mediante una alianza nacional con el PRO y suma sus votos. La ventaja de Fuerza Patria es que registra diez puntos menos de rechazo que el partido de Javier Milei. Es decir, el antiperonismo hoy tiene menor peso que el antimileísmo, golpeado por las consecuencias de la crisis económica y, en especial, por el deterioro de los salarios.

Los datos surgen del último sondeo de Synopsis, la consultora que dirige Lucas Romero. Sobre el total de los encuestados, el 30,4% señaló a Kicillof como líder de la oposición, seguido por la expresidenta Cristina Kirchner, con el 21,7%. Más atrás quedaron la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman, con el 7,4%, y la vicepresidenta Victoria Villarruel, con el 7,1%. La diferencia se acortó entre los votantes de Fuerza Patria: Kicillof fue elegido por el 32,2%, mientras que el 27,7% se inclinó por CFK. En ese segmento también creció Bregman, señalada como líder opositora por el 11,2%.

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En cuanto a la posibilidad de que Cristina Kirchner sea candidata en 2027 -como impulsa el operativo lanzado por su entorno, que recurrió a las Naciones Unidas para intentar habilitar su postulación, el 31,3% respondió que le gustaría y el 63% que no. Entre los votantes de Fuerza Patria, la relación casi se invierte: el 69,6% se mostró a favor de su candidatura y el 23,7% la rechazó. Sin embargo, la extendida voluntad de cambio que revela la encuesta no se traduce automáticamente en apoyo al peronismo.

Si las elecciones fueran hoy, el 60,2% buscaría un cambio respecto del rumbo actual del país, mientras que el 35,6% optaría por darle continuidad a la gestión de Milei.

 

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Fernando Cibeira

Trabaja como periodista desde hace casi 40 años. Luego de recibirse la escuela de periodismo TEA, comenzó como colaborador en la revista Somos. Hizo la beca del diario Clarín, donde luego fue redactor de Política durante seis años. A principios de 1998 se fue para participar de la efímera experiencia del primer diario Perfil. Antes de que termine ese mismo año ingresó a Página 12. Trabajó allí 22 años, durante los que le tocó cubrir numerosos actos, campañas electorales y viajes presidenciales. Fue redactor, editor y, finalmente, jefe de la sección Política, hasta su incorporación a El Destape.

En televisión condujo durante diez años el programa “Colores Primarios”, que se emitió por varias señales de cable.

Forma parte de El Destape Radio desde su lanzamiento. Actualmente participa de los programas "El Pase" con Roberto Navarro y "Palo y Zanahoria" con Mariano Martin.

Escribió “Macristocracia, la historia de las familias que gobiernan la Argentina” (Planeta).
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