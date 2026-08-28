Kicillof se consolida como líder de la oposición, con el peronismo parejo frente a LLA

El gobernador bonaerense Axel Kicillof se consolida como líder de la oposición, tanto entre los votantes de Fuerza Patria como en el electorado general. El peronismo, en tanto, aparece en un escenario de virtual empate técnico con La Libertad Avanza, aunque el oficialismo podría inclinar la balanza a su favor mediante una alianza nacional con el PRO y suma sus votos. La ventaja de Fuerza Patria es que registra diez puntos menos de rechazo que el partido de Javier Milei. Es decir, el antiperonismo hoy tiene menor peso que el antimileísmo, golpeado por las consecuencias de la crisis económica y, en especial, por el deterioro de los salarios.

Los datos surgen del último sondeo de Synopsis, la consultora que dirige Lucas Romero. Sobre el total de los encuestados, el 30,4% señaló a Kicillof como líder de la oposición, seguido por la expresidenta Cristina Kirchner, con el 21,7%. Más atrás quedaron la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman, con el 7,4%, y la vicepresidenta Victoria Villarruel, con el 7,1%. La diferencia se acortó entre los votantes de Fuerza Patria: Kicillof fue elegido por el 32,2%, mientras que el 27,7% se inclinó por CFK. En ese segmento también creció Bregman, señalada como líder opositora por el 11,2%.

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En cuanto a la posibilidad de que Cristina Kirchner sea candidata en 2027 -como impulsa el operativo lanzado por su entorno, que recurrió a las Naciones Unidas para intentar habilitar su postulación, el 31,3% respondió que le gustaría y el 63% que no. Entre los votantes de Fuerza Patria, la relación casi se invierte: el 69,6% se mostró a favor de su candidatura y el 23,7% la rechazó. Sin embargo, la extendida voluntad de cambio que revela la encuesta no se traduce automáticamente en apoyo al peronismo.

Si las elecciones fueran hoy, el 60,2% buscaría un cambio respecto del rumbo actual del país, mientras que el 35,6% optaría por darle continuidad a la gestión de Milei.