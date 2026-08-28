Exdirector de la ORT repudió el discurso de Milei: "No profundice la brecha"

Tras la charla de Javier Milei en la escuela secundaria ORT de Almagro, en la que dio una charla a estudiantes sobre la "Ética como política de Estado", el ex titular de la institución Adrián Moscovich criticó la ponencia del Presidente, que había tildado a Karl Marx de "satanista" e instado a los jóvenes a insultar al periodismo. También denunció "presión" de la DAIA.

"Imaginate a los estudiantes cuando, el día de mañana, quieran tocar esto y digan: ‘De satánicos no me hables’. ORT no es el lugar para ir a hablar de religión, no es el lugar para ir a hablar de satánico a quien piensa diferente, no es el lugar para convocar a abuchear a una actividad como la del periodista", sostuvo el ex titular del colegio porteño en una entrevista con Radio con Vos.

"No profundice la brecha": el reclamo de un votante de Milei tras la polémica en el ORT

Moscovich, que estuvo al frente de la institución por veinte años, reconoció que votó por Milei, pero expresó que le pidió que no amplíe diferencias. "Lo publiqué hace unos días en un medio. Yo puse 'Presidente, usted nos propuso un cambio al cual adherí y lo voté. Queremos el cambio, no profundice la brecha'", indicó, para luego revelar que tras esta publicación le "rompieron el teléfono con insultos”.

Por otra parte, Moscovich responsabilizó a la DAIA y a su titular, Mauro Berenstein, del que afirmó que “presionó a la escuela para llevar a este hombre”, por Milei.

"Él propuso que Milei vaya a la ORT. En la escuela son apolíticos y no les gusta este tipo de manifestaciones. Son respetuosos de las distintas religiones. Pero la presión de Berenstein... Tenemos la presión de la DAIA, del Gobierno... creo que la escuela está asumiendo unos comentarios y definiciones injustas, pero lamentablemente sucedió”, denunció.

Moscovich sostuvo que “es complejo para una escuela decirle que no a la DAIA porque es una entidad con la que tiene que tener un diálogo” y remarcó que Berenstein pujó por llevar a Milei a “una escuela que reúne 11.000 chicos" porque el titular de la institución "tiene sus apetencias políticas a nivel personal y nacional para el próximo año".

Qué dijo Milei

"El marxismo no es simplemente una teoría económica alternativa con errores técnicos corregibles, es algo mucho más serio. Se autodeclara como una teoría satánica. Marx era satanista", dijo Milei frente a un auditorio lleno de alumnos de la escuela ORT, en el barrio porteño de Almagro.

Para Milei, el marxismo quiere instalar el "Estado total, el Estado sin límite" que hasta llegue a reemplazar a Dios. "Es el Estado como Dios sustituto, como Dios absoluto y sin rendición de cuentas. Es el intento más ambicioso y más devastador de reemplazar el orden divino por el orden humano", planteó. También instó a los alumnnos a abuchear a periodistas