Bausili declaró que su patrimonio bajó y que invierte mayoritariamente afuera

Santiago Bausili, presidente del Banco Central, informó que en 2025 su patrimonio se achicó en en dólares y perdió contra la inflación en pesos. Así consta en su última declaración jurada, presentada este jueves ante la Oficina Anticorrupción al filo del plazo extendido varias veces por el escándalo del ex jefe de gabinete Manuel Adorni. Mientras el Gobierno intenta modificar la carta orgánica del Banco Central para que su presidente no pueda ser removido y así manejar las reservas del país, Bausili parece que no sabe manejar sus cuentas propias. O que su declaración jurada es un nuevo dibujo para colgar junto a las anteriores en el Museo de Bellas Artes.

Bausili dice que arrancó 2025 con un patrimonio de 3.222 millones de pesos y lo terminó con 4.174 millones. En pesos es un aumento del 29%, por debajo de la inflación de 2025 que fue de 31,5%. Perdió en pesos. Pero lo notable es que perdió en dólares, ya que declaró 3.063.395 dólares al inicio de 2025 (dólar a $1.052) y 2.820.617 al final (dólar a $1.480) . El hombre maneja el Banco Central y es el socio histórico del ministro de Economía Luis Caputo, el “Messi” de las finanzas. ¿Es verosímil que su patrimonio disminuya u oculta algo? Ya no es creíble que Bausili, con años de altos cargos en el sistema financiero, declare un patrimonio equivalente al bono que cobran en esas ligas los cargos intermedios. ¿Encima ahora le da que pierde?

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Como en los años anteriores, su declaración revela que no confía en su propia gestión monetaria ni en la política económica de su socio. O, más bien, sabe que no son sostenibles. Tiene poco dinero líquido y la mayoría de su patrimonio está en inversiones. Entre las inversiones, el 63% las tiene afuera del país. El 37% restante lo tiene casi todo entre acciones de Pampa Energía, uno de los holdings más cercanos al gobierno, y un bono de deuda argentina en dólares. Alguien podría decir que confía en el país. Otros que sabe cuándo entrar y salir del negocio.

Bausili tiene el casi el doble de inversiones en el exterior que en Argentina. Las locales suman 890 millones de pesos y las de afuera 1.559 millones. Es el presidente del Banco Central de Argentina.

Su mayor inversión financiera la tiene en Ishares Incorporated MSCI JPN ETF NEW. Se trata de un fondo que invierte en empresas de Japón. Declara más de 350 millones de pesos invertidos ahí. La segunda mayor inversión es en Global X MSCI Argencina, que cotiza en Nueva York y es algo similar al de Japón pero para la Argentina. Ahí declara que tiene 298 millones de pesos. Opera afuera. Le sigue Invesco Offshore US DOLLAR, otro fondo en el exterior en dólares. Tiene ahí 215 millones. Luego sigue Invesco, un fondo que replica el Nasdaq, donde declara 209 millones.

La cuarta mayor inversión son Bonos de deuda argentinos en dólares. O sea, invierte en la propia deuda que administra su socio. En bonos que tenían cierre en 2023 tiene invertidos 205 millones de pesos. Y opera también en otros bonos y fondos de inversión CMA y FIMA.

Su mayor inversión es en Pampa Holding, el conglomerado que lidera Marcelo Mindlin, uno de los empresarios más cercanos al Gobierno. Bausili declara acciones por más de 500 millones de pesos en el holding que invierte en energía, gas, petróleo y fertilizantes y que es uno de los beneficiarios del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) que el propio Gobierno diseñó. Si crece Pampa, crece el patrimonio de Bausili.

Tiene también el 33,3% de Arguar SA, una empresa agropecuaria dedicada a la producción de semillas. La creó en 2014 junto a Alexis Hoffmann, Fernando Ramón Tuero del Rio y Germán María Viramonte Iturriza. Hoffmann es el que quedó a cargo de la consultora Anker cuando volvieron al gobierno Caputo y Bausili.

También tiene participaciones societarias en el exterior. Una es Agua Local LLC, radicada en la guarida fiscal de Delaware. Es tan trucho todo que declara 2 veces acciones en la misma empresa, una por 38,5 millones y otra por 36,1 millones. Otra es SmartAdvisor LLC, también radicada en Delaware.

Informa acciones en Adecoagro, multinacional agropecuaria que en su momento manejaba George Soros, y en Ancora Investments LP, radicada en Canadá. Esa debe ser la explicación de que guarde dólares canadienses en una caja de seguridad. También compró acciones de Tesla, la empresa de Elon Musk, y de la tecnológica Samsara.

En cuanto a propiedades, Bausili declara varias y todas tienen 1 metro cuadrado. Deben estar incómodos.

Incluye:

Casa en San Isidro que compró en 2024, ya como funcionario de Milei.

Dos departamentos que compró el 9 de diciembre de 2015, justo antes de que asumiera Mauricio Macri la presidencia, y que tiene en alquiler.

Un lote rural en Pampa del Infierno, Chaco

Un terreno en Pilar

Una casa en Uruguay que compró en enero de 2019, cuando terminó el gobierno de Macri

Tiene, a su vez, una inversión en pozo en Montevideo.

Entre sus propiedades también figuran 2 fideicomisos en Dorrego y Libertador. Es la dirección del Paseo Gigena, el negocio inmobiliario que armó junto a Caputo a expensas de las arcas de todos los porteños. La periodista Emilia Delfino reveló en Diario.ar que el entonces Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta financió el desvío de caños maestros de agua por maś de 3.000 millones de pesos y que le otorgó el beneficio de no pagar canon por el predio hasta 2032 mientras alquilan las oficinas por miles de dólares mensuales.

Bausili declara también inversiones en otros 3 fideicomisos por más de 150 millones de pesos. No hay precisiones de dónde están ni a qué se dedican.