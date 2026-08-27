El PRO evalúa alianzas con LLA en distritos que no gobiernan para "blindar el cambio"

Al término de la reunión entre el PRO y La Libertad Avanza esta tarde en Casa Rosada, los dirigentes que responden a Mauricio Macri afirmaron a la prensa que tienen voluntad de hacer alianzas el año que viene en los distritos que no gobierna el PRO para "blindar el cambio".

"Venimos acá con el mandato para hacer todos los esfuerzos necesarios para blindar el cambio en la Argentina para que no vuelva el kirchnerismo. En ese sentido, la situación económica es una preocupación y nos llevamos datos muy alentadores que hizo Diego Santilli: un repaso de lo 13 de a los 15 indicadores que tiene el EMAE y están en evolución, también datos sobre recaudación e inflación", explicó Fernando de Andreis. Del encuentro también participó Cristian Ritondo, Martín Menem y Lule Menem.

El diputado Cristian Ritondo explicó que no hablaron de los distritos gobernados por el PRO ni tampoco de la provincia de Buenos Aires. "Si vamos juntos todos queremos ganar para blindar el cambio", sumó Ritondo.

De qué se habló en la reunión

En el diálogo con la prensa, Ritondo dio más detalles sobre el contenido de la conversación con los dirigentes del oficialismo. "Hicimos un repaso por todos los distritos donde no gobierna el PRO y dejamos afuera también a la provincia de Buenos Aires, de qué dirigentes y qué sistema de alianzas tenemos en cada una de las provincias", reveló.

El diputado explicó que "hay distritos" en los que el PRO tiene una "alianza con los gobernadores provinciales", lo que complejiza el intercambio sobre las elecciones. No hablamos de ninguna candidatura. No hablamos de los distritos que gobernamos", detalló.

Ritondo opinó que, si "van juntos" el año que viene, deberán presentar "los mejores candidatos en cada uno de los distritos, sin importar si es del PRO, de La Libertad Avanza o si hay una alianza con el radicalismo". "Todos tenemos la madurez suficiente de entender que el año que viene volvemos a discutir dónde queremos que esté la Argentina y no volver atrás", continuó, para luego darle su respaldo al actual jefe de Gabinete y ex dirigente del PRO, Diego Santilli: "Para mí, es el mejor candidato en la provincia de Buenos Aires".

La reforma política

Si bien el legislador del PRO contó que en la reunión se habló de "la agenda parlamentaria" y se "planteó el tema de la evolución del programa económico", aseguró que no discutieron sobre la reforma política que propone el oficialismo. "La reforma política está en el Senado. Cuando termine la evolución en el Senado y se trate en comisión, después nos sentaremos a hablar, porque todavía no sabemos qué ley va a salir", explicó.