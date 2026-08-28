El Congreso puso el foco en el desembarco de Peter Thiel

Un grupo de diputados realizó una audiencia en el Congreso junto a expertos de Inteligencia Artificial (IA) y periodistas de investigación para cuestionar los motivos de la llegada a Argentina del empresario tecnológico Peter Thiel, quien fue recibido en Casa Rosada por altos funcionarios del Gobierno y hasta por Javier Milei en Casa Rosada. Durante el encuentro se debatieron las implicancias económicas, ambientales, tecnológicas y políticas de su presencia en el país.

La audiencia, titulada "¿A qué viene Peter Thiel a la Argentina?", se propuso indagar qué hay detrás de las intenciones del cofundador de Palantir, la empresa de software militar y de vigilancia masiva con rol central en Estados Unidos, Israel y la OTAN. Fue convocado por el diputado Juan Marino junto a sus pares Hugo Yasky, Kelly Olmos y Sabrina Selva, entre otros.

Durante el encuentro disertaron distintos especialistas que pusieron el foco en las inversiones del magnate en el país, el desarrollo de grandes centros de datos, la utilización de recursos naturales y su vínculo con empresarios y sectores del Gobierno. "¿Por que se reunió con Milei en Casa Rosada? ¿Es un inversor privado más o es más que un inversor privado?", se preguntó Marino al iniciar la audiencia.

Al encuentro en el Congreso fueron invitados formalmente todos los funcionarios que se reunieron con él: desde el propio Milei a Federico Sturzenegger, Luis Caputo, Pablo Quirno, Santiago Bausili y José Luis Daza. "No han venido, no han respondido la invitación por escrito. Para nosotros es importante que ellos den explicaciones de a qué viene Thiel", agregó el diputado.

Según explicó, Thiel y el CEO de Palantir, Alexander Karp, dejaron explícitos sus objetivos con la política en su libro "La república tecnológica", donde aseguran que "hay que barrer con cualquier tipo de regulación y fomentar sistemas de armas autónomas letales". "Que son alimentados por inteligencia artificial donde la determinación de los objetivos se construyen en base a programas de inteligencia artificial de Palantir", señaló Marino.

Por su lado, Yasky dio el ejemplo de como la sociedad se movilizó para "poner límites" a que el Gobierno de Milei avanzara con su ley de extranjerización de tierras y permita que los recursos naturales sean absorbidos por los planes de magnates como Thiel.

"Tuvimos la movilización que impidió que este en Congreso se sancionara la ley que permitiría la venta indiscriminada de tierras. Que es uno de los objetivos. Que esos recursos, que estos grupos que tienen un enorme poder económico, vienen a buscar a la Argenitna como la tierra y el agua", señaló el diputado.

El plan de Thiel con Milei

Entre los especialistas que disertaron estuvo el periodista de El Destape Nicolás Lantos, quien planteó que el proyecto de Thiel persigue "la absorción de las funciones críticas del Estado por parte de un grupo muy reducido de personas", que a su vez son quienes "fabrica las armas, gestiona la inteligencia, opera las comunicaciones, controla los datos y ocupa los cargos clave".

"Yo lo llamo 'Tecnato': un Estado sin sociedad, en el que la política es reemplazada por la ejecución algorítmica y las funciones soberanas quedan absorbidas por infraestructura privada", señaló Lantos.

Según explicó, el fundador de Palantir encontró en la Argentina de Milei no solo "impuestos bajos, energía o un eventual refugio" sino también "el experimento político más avanzado de sus propias ideas". "Un Gobierno dispuesto a transformar sus premisas en ley, que ve los derechos como problemas, la soberanía como un costo y la democracia como un obstáculo", agregó.

Otros de los periodistas que expusieron fueron Fernando Krakowiak, Juan Luis González, Valeria Di Croce, Juan Alonso, Giselle Leclerq y Emilse Garzón. También participaron Natalia Zuazo, Paola García Rey, Esteban Magnani, Mariano Caputo, Diego Fernández Slezak y Julián Varsavsky, entre otros.