Mario Fera, juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo: “La reforma laboral redujo fuertemente los costos de despido”

Mario Fera, con casi cuatro décadas dentro del Poder Judicial y veinte años como juez en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, vivió en primera persona las transformaciones del mercado laboral argentino. Desde las formas de contratación hasta la influencia tecnológica, su mirada se centra ahora en la reciente Reforma Laboral aprobada en marzo de 2026, que abrió un intenso debate sobre el costo de los despidos, la negociación individual, el rol de los sindicatos y la informalidad laboral.

En una charla profunda, Fera explicó que el futuro del trabajo se divide en dos velocidades: el ritmo acelerado de los cambios laborales y la lentitud propia de la Justicia. "Es un gran desafío", sostuvo, y recordó que la función de la Justicia laboral siempre ha sido proteger los derechos de los trabajadores para que puedan vivir dignamente y sentirse parte activa de la sociedad y la creación.

Fera destacó la importancia de mantener el equilibrio entre reconocer derechos y considerar la capacidad de quienes deben afrontarlos. "El rol de la Justicia Laboral en un mundo de cambios vertiginosos es cómo poder llevar adelante el reconocimiento de los derechos de las personas trabajadoras, a la vez que reconocer que el obligado sea quien pueda solventar, pagar esos derechos y también vivir y tener una ganancia por el fruto de su emprendimiento".

Consultado sobre la encíclica Magnifica Humanitas del papa León XIV, el juez aseguró que ese documento ofrece una luz valiosa frente a los dilemas que plantea la inteligencia artificial. "Poner al ser humano en el centro del universo y mantener los valores de la humanización del mundo va a ser crucial", afirmó, en diálogo con Infobae, resaltando la necesidad de que la tecnología sea un medio y nunca un fin en sí misma.

Sobre la capacidad del sistema legal argentino para afrontar la revolución tecnológica, Fera admitió que "ninguna sociedad en el mundo está preparada para el embate que representa el desarrollo tan vertiginoso de la tecnología y, en particular, de la llamada inteligencia artificial". En ese marco, destacó las reformas laborales impulsadas por el actual gobierno que modificaron el derecho del trabajo tras cinco décadas, con cambios tanto en la legislación individual como colectiva.

Impacto de la reforma laboral

En cuanto a las novedades concretas de la Ley de Modernización, explicó que una de las modificaciones más significativas fue la reducción de los costos de despido, haciendo más económico para los empleadores desvincular a un trabajador sin justa causa: "Hoy hay algunos cambios que introdujo la ley que son muy concretos y precisos. Tanto la llamada Ley de Modernización como la llamada Ley de Bases, que son los dos instrumentos normativos vigentes de este gobierno, lo que hicieron fue reducir fuertemente los costos del despido porque bajaron todas las indemnizaciones agravadas que venían vigentes desde décadas en Argentina".

"El derecho del trabajo se construyó sobre la base de un estado de vulnerabilidad negocial", detalló Fera, y recordó que la ley establece mínimos irrenunciables para proteger a los empleados, aunque ahora busca otorgarles mayor autonomía para negociar ciertos aspectos adaptándose a las nuevas realidades laborales.

Mario Fera lleva veinte año como juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

Respecto a la vigencia y el rol de los sindicatos, el juez afirmó con firmeza: "Por supuesto que siguen teniendo sentido". Rescató la importancia de las instituciones intermedias para representar a quienes no pueden hacerlo individualmente, y llamó a separar la valoración de las instituciones de las críticas a personas específicas que puedan actuar mal. "Tenemos que revalorizarlas, resignificarlas y, por supuesto, controlarlas", sostuvo.

Fera también abordó la creación de una Justicia Laboral local en la Ciudad de Buenos Aires, un proceso que implicará coexistencia y transición con la actual Justicia Nacional del Trabajo. Explicó que la nueva estructura tendrá menos juzgados y salas, lo que podría generar complejidades para atender la conflictividad laboral del distrito más importante del país. Señaló la necesidad de diálogo institucional para evitar perjuicios a trabajadores y abogados durante este período.

En cuanto a la conflictividad judicial, el juez rechazó la idea de una “industria del juicio” y aclaró que si bien existen abusos, el sistema tiene mecanismos para detectarlos y sancionarlos. Además, destacó la importancia de fortalecer los métodos alternativos de resolución de conflictos como la conciliación prejudicial, que según su experiencia puede reducir significativamente la cantidad de casos que llegan a tribunales.

Fera también reflexionó sobre la formación jurídica en Argentina, criticando la cultura adversarial predominante entre los abogados y proponiendo mayor profesionalización en conciliación y el uso de herramientas interdisciplinarias, incluso psicológicas, para entender mejor la complejidad de los conflictos laborales.