Figura de El Trece desafió a Javier Milei: "Lo cagaria a trompadas"

Esteban Lamothe volvió a cargar contra Javier Milei al recordar un cruce que mantuvieron meses atrás, luego de que el mandatario compartiera una publicación con una imagen editada del actor. El protagonista de "Secreto en la montaña" repasó el episodio durante una entrevista en Bondi Live, donde no esquivó ninguna definición sobre el vínculo que mantiene con el Presidente.

El origen del conflicto

Todo comenzó cuando Milei difundió un posteo en el que comparaba, de manera despectiva, las manos del actor con las de un trabajador manual, dando a entender que Lamothe no conocía el esfuerzo físico. Consultado por Santi Riva Roy sobre si alguna vez recibió una disculpa del mandatario, el actor fue tajante: "No, nunca le pidió disculpas a nadie el Presidente. No pide disculpas".

Lamothe desafió a Milei.

Lamothe pidió que el jefe de Estado reconozca públicamente el daño que, según su mirada, generan las políticas del Gobierno: "Me gustaría que le pida perdón a la gente, a los jubilados, a la gente que está triste. Está gobernando solo para la gente que tiene dinero". Aclaró, además, que su crítica no implica una defensa del kirchnerismo: "Tampoco me vengo a hacer el héroe del peronismo porque el gobierno anterior fue un desastre".

"Trabajé mucho más que el Presidente"

Sobre la publicación que lo cuestionaba, el actor respondió con dureza: "Yo trabajé mucho más que el Presidente, toda la vida. Mirá cómo tengo las manos, trabajé de pintor, albañil...".

La frase más fuerte

Fue en ese contexto donde el actor lanzó la definición más contundente de la entrevista: "Lo cagaría a trompadas si me lo cruzo en la calle, pero no es la manera de resolver las cosas tampoco". Lamothe aclaró que no llevaría adelante esa acción, aunque reconoció que esa era su sensación real: "Es una persona con la que es imposible hablar, no me imagino poniéndome de acuerdo. No lo haría, pero la sensación es esa".

Críticas a la política cultural

Para cerrar, el actor apuntó contra el vínculo del Gobierno con el mundo artístico: "Es un Presidente que odia a los actores, nos odia a todos nosotros. Tiene otras prioridades, el arte no es una". Y sumó una crítica a la gestión del organismo de fomento al cine: "El INCAA era un desastre, pero lo de ahora...", concluyó, dejando la frase inconclusa como señal de su descontento.