El Gobierno emitió pesos y subió la tasa para frenar al dólar

El Gobierno tuvo que emitir este jueves más de 600 mil millones de pesos para evitar una mayor suba en la tasa de interés que aceptó pagar en la licitación de deuda del Tesoro para renovar el 96% del vencimiento en un mercado donde la presión por dolarizar llevó la divisa al mayor valor nominal histórico y donde se registró el pico de fuga de capitales para una jornada.

El frente financiero comenzó a complicarse para el Gobierno desde mitad de julio, cuando buscó sacar pesos de la economía para frenar la presión sobre el dólar pero provocó una inestabilidad en la tasa de interés que rápidamente empezó a subir, en un proceso parecido aunque de menor envergadura al que provocó a mitad del año pasado y que derivó en una disparada del costo de financiamiento.

La suba de la tasa de interés generada en aquella oportunidad fue el disparador del nivel históricamente alto de irregularidad en los pagos de los créditos que afecta fundamentalmente a las familias y que el Gobierno se niega a ayudar a resolver.

En el equipo económico del presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo no hay mayor preocupación sobre los datos de inflación de agosto, que los indicadores anticipados ubican otra vez por debajo de 2%, mientras esperan que la caída del consumo y del ingreso de la sociedad compense la inestabilidad en el mercado del dólar y no vuelva a acelerar el proceso inflacionario.

Este jueves, en la última licitación de deuda del mes, el Tesoro salió a buscar unos 13 billones de pesos y consiguió 12,16 billones, por lo que el próximo lunes tendrá que emitir entre 600 y 800 mil millones de pesos para cubrir los bonos que no se renovaron pese a la generosa oferta.

Prácticamente la mitad de los fondos que recaudó fueron en la Lecap a tasa fija con vencimiento más corto, el 30 de noviembre próximo, que rinde 2,19% TEM cuando hasta hace un mes todos los bonos rendían por debajo de 2%.

El mercado también demandó 2,38 billones de la Lecap con vencimiento el 29 de enero del próximo año uy una tasa de 2,25% TEM y 2,45 billones por la Lecap con vencimiento el 32 de mayo y tasa de 2,26% TEM.

Además, se colocó 830 mil millones de pesos en un cono actualizado por inflación (CER) más un rendimiento de 6,25% de Tasa Interna de Retorno.

Este bono , por ejemplo, podría ser el que compren las entidades financieras que liciten recursos del Fondo de Garantía de Sostenibilidad (FGS) de las jubilaciones para destinar a créditos hipotecarios que lanzó el ministro Luis Caputo: le pagarían a la Anses CER más 2,5% y se lo prestarían al Gobierno a CER más 6,25%, ganando la diferencia de 3,75% por el “pasamanos”, lo que se convierte en una ganancia extraordinaria para los bancos y una estafa para la ANSES

El último bono que colocó el Gobierno fue uno atado a la evolución del dólar oficial, por 420 mil millones de pesos a una tasa de 7,64% interna de retorno.

El dólar de referencia A3500 finalizó a 1.512, dos pesos por debajo del máximo que alcanzó el miércoles cuando fijó el precio para liquidar el bono dólar link que vence a fin de mes mientras los dólares financieros cerraron a $ 1.601 para el contado con liquidación (con acreditación en cuentas del exterior) y $ 1.536 para el MEP (que se depositan en los bancos locales)

La brecha entre las divisas se volvió a disparar arriba de 4% (cerró en 4,3%) lo que marca la fuerte presencia de fondos que se quieren llevar los dólares del país. El volumen operado fue récord, de 626,6 millones de dólares, compuestos 359,7 millones por operaciones MEP y 266,9 millones en CCL, lo que se constituyó en un récord de salida de capitales para un día, superando ampliamente los volúmenes de julio, cuando se alcanzó picos de 210 millones de dólares.

Ese nivel de dolarización, el anterior récord fue este miércoles por 624 millones, se registra en paralelo a los volúmenes extraordinariamente altos de operaciones con bonos en pesos atados a la evolución del dólar oficial, que este jueves sobre un total de 1,1 billón representaron casi 600 mil millones de pesos.