Paro universitario: trabajadores de Chaco y Corrientes protestan contra el desfinanciamiento de Milei

Uno de los puntos más críticos del reclamo gremial e institucional es el incumplimiento normativo por parte del Poder Ejecutivo

El paro nacional de trabajadores universitarios contra el desfinanciamiento del gobierno de Javier Milei cumple su segunda jornada este viernes y mantiene paralizadas distintas actividades en la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), tanto en sus sedes de Corrientes como en Chaco. “Están bastardeando este sistema”, aseguró la secretaria general de la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional del Nordeste (ATUN), Liza Hortt, en diálogo con El Destape.

El paro fue convocado por el Frente de Sindicatos Universitarios, integrado por la Fatun, la Conadu y la Conadu Histórica. La medida comenzó el jueves 27 de agosto y se extiende durante 48 horas, en el marco del conflicto de la comunidad educativa con la administración de La Libertad Avanza (LLA) por salarios y la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

En la UNNE, la protesta registró un impacto dispar, pero con fuerte acatamiento durante este jueves. Hortt confirmó el alto nivel de adhesión: “En el campus universitario de Resistencia el acatamiento fue muy alto y llegó al 80%, mientras que en Corrientes hubo una adhesión de entre el 70% y 75%”, detalló la dirigente de ATUN.

La dirigente gremial graficó el deterioro estructural del sector y cargó contra el rumbo económico oficial al afirmar que "el reclamo es por la destrucción del poder adquisitivo de los trabajadores, tanto docentes como no docentes e investigadores, porque antes teníamos paritarias salariales que siempre iban por delante de los procesos inflacionarios”.

Uno de los puntos más críticos del reclamo gremial e institucional es el incumplimiento normativo por parte del Poder Ejecutivo. “Se cumplieron 300 días de la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario y su falta de aplicación es fatal. Es un financiamiento que fue aprobado y ratificado por el Congreso Nacional y también por la Justicia en dos oportunidades. Yo siempre le pregunto a la gente: ¿qué pasaría si un ciudadano de a pie no cumple con la ley?”, cuestionó.

La referente sindical apuntó a la "falta de transparencia" en el manejo de los recursos públicos por parte de la administración libertaria. “Le quiero preguntar a este Gobierno nacional qué hizo con los fondos que recaudó durante 2 años y 8 meses, que eran para el presupuesto nacional y de donde se desprende el presupuesto para la educación superior”, lanzó en declaraciones para este medio.

Asimismo, salió al cruce de los discursos oficiales que intentan estigmatizar el rol de las casas de altos estudios: "Nos intentaron desprestigiar con que no dábamos clases y solo se adoctrinaba, y la realidad es que en las universidades públicas se enseña a los estudiantes a pensar y a debatir. Es imposible pensar que uno va a estar en una universidad que no se va a teñir de política", aseguró.

Los números del ajuste de Milei a las universidades

Hasta mayo, según cifras del Grupo EPC, el presupuesto real de las universidades había caído un 37,4% respecto a diciembre de 2023, una baja de casi 0,3 puntos del PBI. A su vez, los salarios de los docentes e investigadores universitarios habían caído un 33% real hasta marzo pasado también a partir de la asunción de Milei, por lo que el sueldo bruto de un docente universitario con dedicación simple y 10 años de antigüedad se encontraba en 332.000 pesos en abril pasado, según cifras de la CONADU.

Además, el Grupo EPC advirtió que, a abril pasado, la ejecución presupuestaria para los hospitales universitarios había caído un 70% si se proyecta a todo el año el gasto del primer cuatrimestre. Esto implicaría una baja del 56% respecto a la ejecución de 2023 (ya que en este ítem sí hubo una suba real en 2024 y 2025).

Según un relevamiento del CEPA, el salario real de trabajadores docentes y no docentes universitarios cayó 23,1 por ciento respecto de noviembre de 2023 durante ese período inicial y continuó deteriorándose durante 2025 y los primeros meses de 2026. “Durante 2025 volvió a registrarse una contracción adicional del 10,1%, acumulando así una caída total del 32,1%. Finalmente, en el primer cuatrimestre de 2026 se produjo una nueva reducción en términos reales”, indica el documento.

El informe compara los salarios básicos universitarios con el valor de la Canasta Básica Total correspondiente a un hogar tipo y concluye que la mayoría de los cargos docentes y no docentes se ubica por debajo de la línea de pobreza. En marzo de 2026, la CBT alcanzó los 1.434.464 pesos y, entre los docentes, sólo los titulares con dedicación exclusiva superaron ese umbral.