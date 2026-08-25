Paro nacional docente de 48 horas: cuándo empieza y quiénes se adhieren

La Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) confirmó que habrá un paro docente de 48 hs los próximos jueves 27 y viernes 28 de agosto. La medida de fuerza es en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y por una mejora salarial para los trabajadores.

Cuándo empieza el paro docente: a quiénes afecta la medida de fuerza

El paro comenzará en las primeras horas del jueves y se extenderá hasta el final de la jornada del viernes. Se espera que participen todos los trabajadores universitarios nucleados en la Conadu. Sin embargo, la actividad académica puede llegar a variar según la cátedra o institución de altos estudios.

La convocatoria fue ratificada por distintos gremios del sector, entre ellos FEDUBA, y se enmarca en un plan de reclamos que comenzó la semana pasada y continuará a lo largo del mes. No solo por los docentes universitarios, sino también en apoyo a la comunidad científica y tecnológica.

"Defendemos nuestros salarios, defendemos la universidad pública y defendemos el derecho de nuestro pueblo a una educación superior de calidad. Pero también sabemos que nuestras luchas no son sectoriales ni pueden pensarse de manera aislada. El ajuste, el endeudamiento y el desfinanciamiento son parte de una misma política que pone en riesgo el presente y el futuro de nuestro país", advirtieron desde Conadu. Y añadieron: "Frente a un Gobierno que pretende que cada sector pelee por separado, respondemos con unidad. Unificamos las luchas para defender lo que es de todos y todas".

¿Cuáles son los motivos detrás del paro de docentes universitarios?

La medida de fuerza responde a la falta de transferencia de las partidas presupuestarias a las universidades, en un reclamo que alcanzó el nivel judicial. En diciembre, la Justicia dictó una medida cautelar al Gobierno nacional, luego confirmada por la Cámara de Apelaciones en marzo, para que cumpla con la Ley de Financiamiento y pague la recomposición salarial prevista.

Sin cumplir con la ley, el Gobierno volvió a presentar recursos en contra y el 25 de junio pasado la Corte Suprema rechazó el último. El juez federal Martín Cormick volvió a dictar una medida cautelar y logró nuevamente que se acate el cumplimiento de las partidas presupuestarias. Algo que la gestión libertaria lleva más de 300 días sin cumplir.