Paro universitario en agosto 2026: cuándo es, en qué fechas y por qué habrá tres jornadas

Durante agosto se profundizarán los reclamos y ya habrá tres jornadas de paro universitario, en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, mejoras salariales para los trabajadores y mayor presupuesto para las becas y programas estudiantiles.

Cuándo hay paro universitario: las tres jornadas confirmadas en agosto

A lo largo de este mes habrá tres medidas de fuerza diferentes, en contra del ajuste del gobierno de Milei:

Martes 12 de agosto : se trata del primer paro tendrá una duración de 24 horas y será sin asistencia a los sitios de trabajo. Si bien algunas casas de estudio permanecerán abiertas, cada profesor decidirá si se adhiere o no la medida.







Habrá paros universitarios durante todo agosto





: se trata del primer paro tendrá una duración de 24 horas y será sin asistencia a los sitios de trabajo. Si bien algunas casas de estudio permanecerán abiertas, cada profesor decidirá si se adhiere o no la medida. Martes 18 de agosto : comienza una medida de fuerza que se extenderá hasta el sábado 22 de agosto, coincidiendo con el aniversario de 300 días desde la sanción de la ley de financiamiento. Se trata de una convocatoria de la Conadu Histórica en la que, durante cinco días, habrá diferentes iniciativas como una jornada de visibilización el 19 de agosto con abrazos simbólicos a edificios universitarios y una movilización hacia el Palacio Sarmiento.





: comienza una medida de fuerza que se extenderá hasta el sábado 22 de agosto, coincidiendo con el aniversario de 300 días desde la sanción de la ley de financiamiento. Se trata de una convocatoria de la Conadu Histórica en la que, durante cinco días, habrá diferentes iniciativas como a edificios universitarios y una movilización hacia el Palacio Sarmiento. Jueves 27 y viernes 28 de agosto: será un paro de 48 horas, de acuerdo a lo que planificaron los gremios.

Así, durante todo el mes habrá diferentes medidas de fuerza universitaria para visibilizar las problemáticas y cómo el ajuste impacta en el sector.

De todas formas, se espera que el conflicto continúe hasta septiembre, ya que Capital Humano -la cartera a cargo de Sandra Pettovello- convocó a los gremios a una nueva reunión paritaria para el primer día de ese mes. Mientras que el 4 de septiembre el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) realizará en Bariloche su 96° Plenario de Rectoras y Rectores, donde uno de los ejes centrales será el presupuesto universitario 2027.

¿Qué reclaman los docentes y trabajadores universitarios?

Los gremios docentes y no docentes universitarios le reclaman al Gobierno nacional el incumplimiento de tres compromisos: la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, el desacato de una medida cautelar judicial sobre salarios y becas, y la falta de fondos para los hospitales universitarios.

Desde AGD UBA (afiliada a Conadu Histórica, que no firmó el acuerdo paritario de junio) señalan que, a pesar del aumento salarial del 21,33% otorgado en junio, todavía falta cubrir una brecha del 28,5% para llegar a la equiparación que exige la ley. Además reclaman que ese ajuste se pague en forma retroactiva desde octubre de 2025, cuando la norma empezó a regir.

Desde Capital Humano rechazaron los reclamos y aseguraron que no hay incumplimientos, ya que se transfieron sumas por salarios de junio y julio. Además calificaron el paro de "ilegítimo" y "político", recordándole a los gremios la una nueva mesa paritaria convocada para el 1° de septiembre.

Mientras tanto, la Justicia le dio la razón a los reclamos universitarios: la Cámara Contencioso Administrativo Federal reactivó la cautelar que ordena aplicar la ley, tras que la Corte Suprema rechazara un recurso del Gobierno.