Fuerzas Armadas y universitarios protestan contra la asfixia salarial de Milei

El frente de conflicto estatal se agudiza con una doble jornada de protesta que afectará tanto al sector de la Defensa como a las casas de altos estudios de todo el país. Por un lado, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) llevará a cabo una huelga en las Fuerzas Armadas con movilización hacia el Ministerio de Defensa a partir de las 11. Por el otro, los sindicatos docentes nucleados en la CONADU iniciarán un paro de 48 horas que resentirá las actividades académicas hasta el viernes.

La movilización convocada por ATE agrupará al personal civil de las Fuerzas Armadas, docentes y empleados de la obra social del sector. El gremio tomó la decisión tras rechazar la oferta salarial del Gobierno de un incremento del 1,7% para el período de septiembre a diciembre, propuesta que sí contó con el aval de UPCN.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, calificó de "inaceptable" la negociación y criticó la paritaria acordada. “El 99% de los trabajadores de las Fuerzas Armadas son pobres y se encuentran endeudados. La situación no da para más. Por eso tomamos esta medida extrema”, argumentó el dirigente.

Además de exigir la reapertura de paritarias, el sindicato rechaza el plan oficial de reestructuración que contempla desactivar la Base Aeronaval de Punta Indio. Al respecto, Aguiar advirtió: “No vamos a permitir el cierre y traslado de la Base Aeronaval de Punta Indio, ya que esto no solo implicaría una afectación para los trabajadores y sus familias, sino que arrasaría con el entramado económico y social de la propia Punta Indio y Verónica”.

Universidades en pie de guerra

En paralelo, el sector universitario retoma el plan de lucha con un cese de actividades de 48 horas que afectará el normal dictado de clases el jueves y viernes. La medida de fuerza, convocada por CONADU y respaldada por gremios como FEDUBA, reclama la aplicación de la Ley de Financiamiento y la cancelación de salarios atrasados.

Desde la CONADU Histórica denunciaron que "el Gobierno nacional continúa incumpliendo la ley y mantiene una deuda salarial que, a julio, alcanza el 31,2 % y el cobro de los salarios adeudados, más de 4 a la fecha, a las y los trabajadores de las universidades nacionales". Los docentes exigen una urgente recomposición salarial, la restitución y pago del FONID, la actualización de la garantía salarial y el giro de fondos para capacitación.